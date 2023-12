Chinas Xi behauptet, die "Wiedervereinigung" mit Taiwan sei "unvermeidlich", da entscheidende Wahlen bevorstehen

"Die Verwirklichung der vollständigen Wiedervereinigung mit dem Mutterland ist eine unvermeidliche Entwicklung, sie ist richtig und das, was das Volk will. Das Mutterland muss und wird wiedervereinigt werden", sagte Xi in einer Ansprache zum 130. Geburtstag des Gründers der Volksrepublik China, Mao Zedong.

Diese Äußerungen erinnern an frühere Äußerungen von Xi - einem der mächtigsten Führer Chinas seit Mao -, der die Übernahme der Kontrolle über Taiwan zu einem Eckpfeiler seines umfassenderen Ziels der "Verjüngung" Chinas gemacht hat, um es zu einem mächtigen und angesehenen Land in der Welt zu machen.

Doch gerade jetzt, wenige Wochen vor der entscheidenden Präsidentschaftswahl in Taiwan, kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Dort machen die unterschiedlichen Ansichten der politischen Parteien über die Beziehungen zu China die Wahlen oft zu einem Lackmustest für die öffentliche Stimmung gegenüber Peking - und bringen, was Taiwan behauptet, eine Verstärkung der Einflussnahme der regierenden Kommunistischen Partei Chinas auf der Insel.

Die diesjährigen Wahlen folgen auf Jahre erhöhter Spannungen, da Peking den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Druck auf die Insel unter der Führung von Präsidentin Tsai Ing-wen erhöht hat, die weithin als Förderin der inoffiziellen Beziehungen Taiwans zu den Vereinigten Staaten gilt.

Tsais Nachfolgekandidat für die Demokratische Fortschrittspartei, Vizepräsident Lai Ching-te, liegt in den Umfragen vorn und wird von chinesischen Beamten offen verabscheut.

Lai liegt vor zwei anderen Kandidaten - Hou Yu-ih von der Kuomintang-Partei und Ko Wen-je von der Taiwanischen Volkspartei -, die als Befürworter engerer Beziehungen zu Peking gelten.

Die Kommunistische Partei Chinas beansprucht Taiwan als ihr eigenes Territorium, obwohl sie es nie kontrolliert hat. Chinesische Beamte sagen, sie streben eine friedliche "Wiedervereinigung" an, haben aber nicht ausgeschlossen, die Insel mit Gewalt zu übernehmen.

"Wir müssen die friedliche Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Straße fördern und entschlossen verhindern, dass irgendjemand Taiwan in irgendeiner Weise von China trennt", sagte Xi in seiner Rede am Dienstag - eine offensichtlich versteckte Warnung nicht nur an die Verantwortlichen in Taipeh, sondern auch in Washington.

Taiwan hat sich zu einem der heikelsten Themen in den Beziehungen zwischen den USA und China entwickelt. Während eines Gipfeltreffens in San Francisco im vergangenen Monat erklärte Xi gegenüber US-Präsident Joe Biden, dass Chinas Wiedervereinigung" mit Taiwan unaufhaltsam" sei, wie das chinesische Außenministerium mitteilte.

Im August 2022, als die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, während eines Besuchs in Taiwan von Tsai empfangen wurde , umzingelte China die Insel tagelang mit umfangreichen Militärübungen und unterbrach die militärische Kommunikation auf hoher Ebene mit den US-Streitkräften.

Dieser Kanal wurde erst letzte Woche wieder geöffnet, nach mehr als einem Jahr vorsichtiger Diplomatie, einschließlich des Xi-Biden-Gipfels.

Die USA unterhalten eine inoffizielle Beziehung zu Taiwan und verfolgen eine Ein-China-Politik".

Im Rahmen dieser Politik erkennen die USA die Position Chinas an, dass Taiwan ein Teil Chinas ist, aber Washington hat den Anspruch Pekings auf die 23-Millionen-Insel nie offiziell anerkannt. Die USA sind außerdem gesetzlich verpflichtet, der demokratischen Insel die Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen.

Die umstrittene Beziehung zwischen Taipeh und Peking geht auf das Jahr 1949 zurück, als General Chiang Kai-shek mit seinen nationalistischen Kräften nach Taiwan floh, nachdem Maos Rote Armee im chinesischen Bürgerkrieg die Oberhand gewonnen hatte.

In seiner Rede am Dienstag rief Xi die Bürger Chinas dazu auf, Mao und die Kommunistische Partei "niemals zu vergessen" und "das ursprüngliche Bestreben und die Gründungsmission zu erfüllen und ... unserer Geschichte zu vertrauen und die historische Initiative zu ergreifen, um die große Sache der chinesischen Modernisierung stetig voranzutreiben."

Wayne Chang von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com