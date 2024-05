China empfängt Südkoreas Spitzendiplomaten zu Gesprächen.

Der südkoreanische Außenminister Cho Tae Yul wird der erste koreanische Diplomat sein, der China seit über einem halben Jahrzehnt besucht. Die Reise, die von Montag bis Dienstag stattfinden wird, wurde auf Einladung des chinesischen Außenministers Wang Yi organisiert.

Bei ihren Gesprächen werden sich Cho und Wang nicht nur auf ihre bilateralen Themen, sondern auch auf den geplanten trilateralen Gipfel mit Japan konzentrieren. Darüber hinaus werden sie regionale und globale Fragen von Bedeutung ansprechen.

Dieser Besuch wird als Teil einer größeren Anstrengung beider Länder gesehen, ihre Beziehungen zu verbessern. Die Spannungen nahmen 2019 zu, als der chinesische Botschafter in Südkorea die Außenpolitik Seouls kritisierte und unterstellte, dass sich Südkorea an die USA anlehne und von China wegbewege.

Südkorea, Japan und China planen ihren ersten gemeinsamen Gipfel seit fünf Jahren. Medien in Südkorea berichten, dass das Treffen möglicherweise noch in diesem Monat in Seoul stattfinden könnte.

