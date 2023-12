Chet Holmgren, die Nummer 2 in der Gesamtwahl, glänzt bei seinem Debüt in der NBA Summer League und stellt einen Rekord auf

Der von den Oklahoma City Thunder für den NBA-Draft 2022 ausgewählte Spieler trug am Dienstag in der NBA Summer League zum ersten Mal das blaue Trikot.

Bei der Summer League handelt es sich um einen Wettbewerb außerhalb der Saison, bei dem die Teams vor allem Rookies, Spieler aus dem zweiten Jahr und Randspieler der NBA einsetzen, um den sich entwickelnden Talenten Einsatzminuten zu geben und zu sehen, wer passt und wer nicht.

Beim 98:77-Sieg gegen die Utah Jazz begeisterte Holmgren die Fans in seinen 24 Minuten auf dem Spielfeld und stellte dabei Rekorde auf.

Der 20-jährige Big Man erzielte 23 Punkte - darunter 4 von 6 Versuchen aus dem Drei-Punkte-Bereich -, sieben Rebounds und vier Assists.

Außerdem blockte er sechs Mal, so viele wie noch nie in einem Spiel der NBA Summer League.

Als ihm hinterher mitgeteilt wurde, dass er den Block-Rekord gebrochen hatte, sagte Holmgren, er wolle mehr. "Nur sechs? Das ist der Rekord? Oh, ich komme, um ihn noch einmal zu brechen", sagte er in seinem Fernsehinterview nach dem Spiel gegenüber ESPN.

Laut ESPN war Holmgren der erste Spieler in der Geschichte der Summer League, der mindestens fünf Blocks erzielte und vier Dreipunktewürfe traf.

Holmgren spielte an der Seite vieler junger Talente der Thunder - Josh Giddey, Alekesej Pokusevski, Jaylin Williams und Jalen Williams - und fiel sofort durch seine Größe und seine Treffsicherheit auf.

Der 1,80 m große Gonzaga-Spieler machte mit seiner Größe die Halle dicht und zeigte einige der cleveren Offensivfähigkeiten, die er bereits gelernt hat.

Er versenkte den Ball mit Nachdruck, um seine ersten Punkte zu erzielen, traf einen Drei-Punkte-Wurf vor den Augen des zwei Meter großen Tacko Fall und erzielte einen Distanzwurf aus der Mitteldistanz, der verblüffende Ähnlichkeit mit dem NBA-Hall-of-Famer Dirk Nowitzki hatte.

"Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen bedanken, die mir den Weg geebnet haben, mit mir geredet haben und mich in die Lage versetzt haben, erfolgreich zu sein", sagte Holmgren und legte seinen Arm um Giddey.

"Ein großes Lob an diesen Mann hier", sagte er und zeigte auf Giddey. "Double-Double mit Assists. Das war ein toller Abend für ihn, und das hat mir sehr geholfen.

Giddey lobte Holmgren überschwänglich. "Der Hype, mit dem er hierher kam, und die Art und Weise, wie er heute Abend gespielt hat, war sehr wichtig für uns", sagte der australische Guard.

"Wenn man so eine gute Wahl ist, steht man unter großem Druck, und er hat das so gut gemeistert, wie es nur möglich war. Es macht meinen Job einfach, mit jemandem wie ihm zu spielen. Er kann den Boden ausdehnen und am Rand abschließen. Er beschützt mich, er hält mir in der Defensive den Rücken frei. Ich liebe es also, mit ihm zu spielen. Es ist erst ein Spiel her, und die Chemie wird immer besser."

Auch der Trainerstab der Thunder war von Holmgrens Debüt beeindruckt.

"Ich fand, dass er offensiv wirklich gut war. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie gut er sich in unseren Spielstil eingefügt hat", sagte Kameron Woods, der Trainer des Sommerliga-Teams der Thunder.

"Er hatte offensichtlich ein großartiges Spiel, aber das Beeindruckendste für mich war, dass er es innerhalb unserer Offensive geschafft hat. Es sah nach Teambasketball aus, und er hatte Erfolg mit dem, was wir tun."

