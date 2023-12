Chelsea besiegt Real Madrid und steht damit im Finale der englischen Champions League

Die Blues gingen mit einem 1:1 in das Rückspiel, doch Timo Werner und Mason Mount sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung und damit für ein Duell mit dem Premier-League-Rivalen Manchester City.

Es ist das erste Mal seit neun Jahren, dass Chelsea das Finale des prestigeträchtigsten europäischen Fußballwettbewerbs erreicht und 2012 den Titel geholt hat, und Trainer Thomas Tuchel sagt, dass seine Mannschaft mit Selbstvertrauen in die Partie gehen wird.

"Wir haben den Sieg verdient. Die erste Halbzeit war schwierig, sie hatten viel Ballbesitz und haben uns das Leben schwer gemacht", sagte Tuchel nach dem Spiel.

"In der zweiten Halbzeit hätten wir so viel früher ein Tor erzielen können, so viel mehr, um sicher zu sein, aber jetzt ist keine Zeit für Kritik. Es ist eine fantastische Leistung und ein großes Kompliment an die Mannschaft.

"Wir sind noch nicht fertig, wir wollen alles erreichen, wir kommen nach Istanbul, um zu gewinnen.

Chelseas Abend hätte weitaus komfortabler verlaufen können, wenn man eine Reihe von goldenen Chancen genutzt hätte.

Mount, Werner und Kai Havertz vergaben allesamt Chancen für die Gastgeber, was Real Madrid die Hoffnung gab, wieder ins Spiel zu kommen.

Karim Benzema und Luka Modric zwangen Chelseas Keeper Edouard Mendy zu einer Reihe von Paraden, aber Madrid hatte nie den Hauch einer Chance, das Spiel zu gewinnen.

"Wir hätten fünf Tore machen müssen, aber das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben", sagte Chelseas Mittelfeldspieler Mount nach dem Spiel.

Tuchel hat die Blues erst im Januar nach der Entlassung von Klublegende Frank Lampard übernommen, aber er hat die Geschicke des Klubs bereits verändert.

Unter ihm hat Chelsea nur zwei Spiele verloren - und 16 gewonnen - und hat sowohl das Champions-League- als auch das FA-Cup-Finale erreicht.

Der ehemalige Trainer von Paris Saint-Germain, das in der vergangenen Saison das Finale gegen Bayern München verlor, hat eine Kultur des Gewinnens gefördert und das Beste aus den teuren Sommerverpflichtungen des Vereins wie Werner und Havertz herausgeholt.

"Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das erreicht haben", fügte Tuchel hinzu und sagte, dass sich seine persönlichen Opfer in diesem Jahr gelohnt hätten.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mein Leben im Fußball zu verbringen. Diese Leidenschaft als Beruf ausüben zu können.

"Ich bin mehr als dankbar, dass ich es auf diesem Niveau tun kann. Ich bin sehr dankbar."

Das Finale, das am 29. Mai in Istanbul ausgetragen wird, ist das zweite rein englische Endspiel innerhalb von drei Jahren, nachdem Liverpool 2019 Tottenham geschlagen hat.

Obwohl der Sieg gegen den 13-maligen Europameister Real Madrid Selbstvertrauen gibt, ist sich Tuchel bewusst, dass die aktuelle Mannschaft von Manchester City eine ganz andere sein wird.

Chelsea hat City im Halbfinale des FA-Cups im vergangenen Monat geschlagen, aber die Mannschaft von Pep Guardiola hat in dieser Saison in der Champions League eine überragende Leistung gezeigt.

"Für mich sind Bayern München und Manchester City die Benchmarks (im europäischen Fußball) und wir wollten die Lücke zu City schließen", sagte Tuchel gegenüber Reportern.

"In diesem einen Spiel im Halbfinale haben wir das mit einer sehr beeindruckenden Leistung geschafft, und wir brauchen das wieder. Das hat uns Glauben und Selbstvertrauen für jedes weitere Spiel gegeben, denn das ist das höchste Niveau, dem man sich stellen kann."

In diesem Jahr ist es auch das erste Mal, dass sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft eines Vereins im Finale der Champions League stehen.

Chelsea Women trifft am 16. Mai auf Barcelona und könnte als zweites Team überhaupt und als erstes seit Arsenal 2007 das Quadrupel - Champions League, Women's Super League, FA Cup und League Cup - gewinnen.

