Strahlend schön zum Fest - Charmante Make-up-Tipps für Weihnachten

Weihnachten hat einen besonderen Feiertagszauber. Mit dem richtigen Make-up wird das Feiern mit Ihren Liebsten noch magischer und bezaubernder. Ob glitzernder Eyeliner oder klassische rote Lippen: Diese Make-up-Tipps unterstreichen die festliche Weihnachtsstimmung. Hier sind drei Make-up-Ideen für ein besinnliches, glamouröses Weihnachtsfest.

Rote Kusslippen am Heiligabend

An Heiligabend funkelt der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Lichterketten und Kerzenlicht tauchen alles in ein gemütliches Licht. Sexy leuchtend rote Lippen wirken in diesen Momenten besonders gut. Jennifer Lopez (54) zeigt in einem aktuellen Video auf ihrem Instagram-Kanal einen makellosen Red-Lip-Look. Sie betonte ihre Lippen mit mattrotem Lippenstift und verlieh ihnen ein glänzendes Finish mit einem Hauch von reinem Glanz. Der Rest des Makeups wurde einfach so belassen wie es war. Glamouröses Make-up für eine magische Nacht!

Weihnachtlicher funkelnder Eyeliner

Am Weihnachtstag gehen viele Menschen mit der Familie, Freunden oder Verwandten essen. Perfektes Make-up auf Lippen ist nicht angebracht. Stattdessen können Sie Ihre Augen zum Mittelpunkt eines funkelnden Weihnachts-Beauty-Looks machen. Der Glitzer-Eyeliner kann für einen dezenten Glanz oder einen dramatischen Schimmer sorgen – je nachdem, welche Intensität Sie wählen.

Rosige Wangen am zweiten Weihnachtsfeiertag

Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden die Bäuche der Menschen mit festlichen Gerichten, Keksen und anderen Köstlichkeiten gefüllt. Es ist schön, im Winter spazieren zu gehen. Die Basics für einen festlichen Make-up-Look: ein leichtes Rouge für rosige Wangen und einen winterlichen Teint. Das sanfte Rouge verleiht Ihrem Gesicht sofort einen gesunden Glanz und unterstreicht Ihre natürliche Schönheit. Die warmen Rosétöne auf den Wangenknochen passen perfekt zur winterlichen Weihnachtsstimmung und sehen einfach wunderschön aus.

Quelle: www.stern.de