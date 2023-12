Charlie Whiting: Formel-1-Renndirektor stirbt plötzlich im Alter von 66 Jahren

Der 66-jährige Whiting war in Melbourne beim Großen Preis von Australien, mit dem am Wochenende die neue Formel-1-Saison eröffnet wird.

Er hatte seine F1-Karriere im Hesketh-Team begonnen, bevor er zu Bernie Ecclestones Brabham-Team wechselte, wo er während einer erfolgreichen Ära, in der Nelson Piquet sowohl 1981 als auch 1983 die Fahrerweltmeisterschaft gewann, als Chefmechaniker des Teams tätig war.

Seit 1997 war er Rennleiter der Motorsportserie. FIA-Präsident Jean Todt beschrieb Whiting als "eine zentrale und unnachahmliche Figur der Formel 1, die die Ethik und den Geist dieses fantastischen Sports verkörperte".

Vor seiner Tätigkeit als Renndirektor, die ihn zum offiziellen Starter jedes Grand Prix und zum Aufseher über das Regelwerk der Formel 1 machte, war Whiting 1988 als technischer Direktor zur FIA gekommen.

'Unser Typ Mann'

Der fünfmalige Weltmeister Lewis Hamilton war einer von vielen aktuellen und ehemaligen F1-Stars, die Whiting, der an jedem Rennwochenende als Ansprechpartner für die Fahrer galt, ihre Anerkennung zollten.

"Was er für den Sport getan hat, sein Engagement, er war wirklich eine Stütze", sagte Hamilton. "Er war eine solche Ikone in der Welt des Sports und hat so viel zu uns beigetragen. Möge er in Frieden ruhen."

Ferraris Sebastian Vettel nannte ihn "unsere Art von Mann, unseren Fahrer-Mann". Er sagte: "Ich habe gestern mit ihm gesprochen und bin die ersten paar Kurven mit ihm zusammen auf der Strecke gefahren. Es ist schwer zu begreifen, wenn jemand einfach nicht mehr da ist.

"Er war der Mittelmann. Er war jemand, den man alles fragen konnte, zu jeder Zeit. Er war für jeden offen, seine Tür war immer offen. Er war ein Rennfahrer, er war einfach ein sehr netter Kerl."

Formel-1-Geschäftsführer Ross Brawn erinnerte sich an seine eigene langjährige Freundschaft mit Whiting, der während seiner Zeit bei Brabham auch mit dem dreifachen Weltmeister Niki Lauda zusammenarbeitete.

"Ich kenne Charlie schon mein ganzes Rennfahrerleben lang", sagte er. "Wir arbeiteten als Mechaniker zusammen, wurden Freunde und verbrachten so viel Zeit zusammen auf Rennstrecken in aller Welt.

"Als ich die tragische Nachricht hörte, war ich unendlich traurig. Ich bin am Boden zerstört. Es ist ein großer Verlust, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die gesamte Formel-1-Familie, die FIA und den Motorsport als Ganzes."

Sergio Perez, der für Racing Point fährt, sagte: "Es war fantastisch [mit Charlie zu arbeiten]. Er war so ein guter Kerl. Es ist sehr selten in diesem Sport, dass man einen so friedlichen, netten Kerl und engen Freund trifft.

"Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, um ehrlich zu sein. Nichts. Es gibt nur gute Dinge. All meine Gedanken sind bei seiner Familie. Wir sind viele Jahre lang gemeinsam um die Welt gereist.

"Für jemanden wie ihn wird es unmöglich sein, einen Ersatz für ihn zu finden. Er ist eine der Schlüsselfiguren in diesem Sport. Er hatte eine solche Beziehung zu allen Fahrern, zu allen Teamchefs, dass es schwer sein wird, ihn zu ersetzen."

Toto Wolff, Teamchef von Mercedes, fügte seine eigene Würdigung hinzu und sprach von einer "Säule unserer Formel-1-Familie" und "einem wahren Hüter ihrer besten Interessen".

Ferrari-Chef Mattia Binotto lobte ebenfalls Whitings Branchenkenntnisse und nannte ihn einen "unermüdlichen und aufgeklärten Motorsport-Experten". Binotto fügte hinzu: "Er hat dazu beigetragen, die Formel 1 sicherer und besser zu machen.

"Unser Sport wird durch sein Ableben geschwächt, und wir haben einen Freund verloren. Wir werden ihn sehr vermissen."

