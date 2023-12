Highlights der Geschichte

Charlie Martin: Transgender-Fahrer träumt vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans

Die Britin Charlie Martin will die erste Transgender-Fahrerin werden, die in Le Mans antritt

Sie hatte sich vom Motorsport zurückgezogen, weil sie befürchtete, nicht akzeptiert zu werden.

Aber Martin wird 2019 wieder am Michelin Le Mans Cup teilnehmen

"Wir brauchen positive Geschichten von echten Trans-Menschen, die unglaubliche Dinge tun" - Martin

Eines Tages wollte er in der ikonischen französischen Kathedrale des Motorsports - der Heimat des ältesten Langstreckenrennens der Welt, das an diesem Wochenende wieder stattfindet - Rennen fahren, anstatt regennass vom Rand aus zuzusehen.

Aber dieser Traum war zweitrangig gegenüber einem anderen, dringenderen Wunsch, der in seinem Körper wie ein Pulsschlag schlug.

Wenn er ein Rennen fuhr, dann als Frau.

"Damals bin ich nicht einmal Rennen gefahren", erklärte Martin gegenüber CNN Sport. "Aber wenn man mir einen Wunsch hätte erfüllen können - abgesehen davon, mein Geschlecht zu wechseln, was immer die Standardantwort war - dann wäre es gewesen, in Le Mans zu fahren.

"Es ist so ein Festival für Benzinfans, und ich war wie gebannt; es war alles, die Ausdauerleistung, was die Autos durchmachen, das Ausmaß vor 300.000 Fans.

"Da habe ich mir gesagt: Das war's."

Angst vor den Konsequenzen

Martin lebte während der folgenden Reisen nach Le Mans als begeisterte Zuschauerin immer noch als Mann, aber 2012 - etwas mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer ersten lebensverändernden Pilgerfahrt zu den 24 Heures - ließ sie sich umwandeln und ihr Geschlecht auf weiblich umstellen. Martin unterzog sich mehreren größeren Eingriffen sowie einer Therapie und dokumentierte ihre Reise auf YouTube.

"So ziemlich jede Faser meines Körpers sagte mir, dass es das Richtige für mich war", erklärt Martin. "Aber ich habe mir immer gesagt, dass ich nie den Mut haben würde, es zu tun; ich habe zu viel Angst vor den Konsequenzen; ich habe zu viel Angst, es allen in meinem Leben zu sagen und wie sie reagieren und mich behandeln könnten.

"Wenn man sich also in die Transition begibt und es nicht nur tut, sondern es auch noch unglaublich gut läuft, wenn man schließlich so glücklich ist, dann fühlt es sich plötzlich so an, als wäre man das größte Risiko in seinem Leben eingegangen, aber man hat auch den Jackpot geknackt."

Nach ihrer Geschlechtsumwandlung kehrte Martin dem Rennsport jedoch den Rücken, weil sie dachte, sie würde als Transgender-Fahrerin nicht willkommen sein.

Sie hatte in Großbritannien an Bergrennen teilgenommen, bei denen die Fahrer auf bergauf führenden Strecken gegen die Uhr fahren, und konnte dies mit ihrem Tagesjob im Familienunternehmen vereinbaren.

"Ich habe dem Motorsport den Rücken gekehrt", erklärt sie. "Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es jemals akzeptiert werden würde.

"Als ich im ersten Jahr der Umstellung in Großbritannien war, waren die Leute ziemlich zurückhaltend, aber ich glaube, das lag daran, dass mich jeder kannte und ... Bergsteigen in Großbritannien eine Sache der älteren Generation ist - und so fühlte sich das ziemlich, ich weiß nicht, an. Herausfordernd ist wahrscheinlich der beste Weg, um es zu beschreiben.

Eine Entscheidung, nach Frankreich zu gehen und an einer einmaligen Runde der französischen Bergmeisterschaft in St-Goueno teilzunehmen, ließ Martins Leidenschaft und ihre Hoffnung, eine professionelle Rennfahrerin zu werden, wieder aufleben. Sie hatte den Klassenrekord gebrochen und das Rennen mit drei Sekunden Vorsprung gewonnen, was für Bergsteigerverhältnisse geradezu monumental war.

"Die Leute waren ein wenig überrascht, dass diese Engländerin, von der noch niemand etwas gehört hatte, hierher kam und alle umgehauen hat", erinnert sich Martin mit einem Lächeln.

Ein ganz neues Leben

Der Mut, sich der Transition zu unterziehen - und eine Hypothek auf ihr Haus aufzunehmen, um die Operation zur Feminisierung des Gesichts Ende 2013 zu finanzieren - stärkte schließlich Martins Selbstvertrauen und machte sie zu einer besseren Rennfahrerin.

"Es eröffnete sich ein ganz neues Leben", fügt Martin hinzu. "Es begann dieser ganze Prozess, Risiken einzugehen, Dinge auszuprobieren und sich keine Sorgen zu machen, etwas falsch zu machen, und das hat mich an diesen Punkt gebracht - Le Mans, lass es uns versuchen!

2019, nach einer konzentrierteren Zeit beim Bergsteigen in Europa und einer Saison bei Rundstreckenrennen in Großbritannien, kündigte Martin ihren Job und kündigte eine Kampagne mit dem Racing Experience Team an, um am Michelin Le Mans Cup teilzunehmen, einer Serie für Prototyp-Le-Mans-Autos, die sie im Juni auf die berühmte Strecke an der Sarthe führen würde.

Doch Martins Le-Mans-Verabredung mit dem Schicksal wurde ihr plötzlich entrissen, als die Finanzierung, die sie benötigte, nur zwei Wochen vor dem Rennen an diesem Wochenende scheiterte.

"Das ist wirklich schade", sagt Martin, deren Platz im Team nur für das Le-Mans-Wochenende besetzt wurde. "Leider konnten wir aufgrund von Verzögerungen bei den Sponsoren in letzter Minute nicht weitermachen.

"Wir haben alles versucht, was wir konnten, einschließlich einer Crowdfunding-Kampagne, aber wir wurden zu kurz vor dem Rennen selbst im Stich gelassen.

Martin ist unverwüstlich und positiv. Sie muss daran glauben, dass dies nur ein kleines Hindernis auf ihrem Weg nach Le Mans ist.

Und sie kann sich damit trösten, dass sie immer auf einen Dreijahresplan hingearbeitet hat, mit dem Endziel, 2021 als erste Transgender-Fahrerin am 24-Stunden-Rennen teilzunehmen.

"Mein Ziel ist es nach wie vor, an den 24 Stunden von Le Mans teilzunehmen, und ich fühle mich entschlossener denn je, es zu schaffen", fügt sie hinzu.

"Es gab noch nie eine professionelle transsexuelle Fahrerin im Motorsport, es ist also eine aufregende Position, in der ich mich befinde.

"In erster Linie möchte ich einfach nur das Rennen fahren, aber es ist für mich als die Person, die ich heute bin, von enormer Bedeutung, in Le Mans als Transfrau zu fahren.

"In den Medien wird so viel Negativität verbreitet, dass wir wirklich positive Geschichten von echten Trans-Menschen brauchen, die unglaubliche Dinge in ihrem Leben tun."

Giftiges Umfeld

In diesem Jahr hat die Debatte über Transgender-Athleten, die im Frauensport antreten, für Schlagzeilen gesorgt.

Tennisstar Martina Navratilova entschuldigte sich, nachdem sie transsexuelle Frauen des "Betrugs" beschuldigt hatte , und die ehemalige internationale Schwimmerin Sharron Davies sagte, transsexuelle Sportler sollten nicht an Frauenwettbewerben teilnehmen dürfen.

Als prominenter Transgender-Sportler wurde Martin in die Debatte hineingezogen und trat im nationalen Fernsehen des Vereinigten Königreichs auf.

"Wenn sich angesehene Stimmen im Sport wie Sharon Davies und Martina Navratilova zu Wort melden und aus der Hüfte schießen, obwohl sie mit den Forschungsergebnissen gar nicht vertraut sind, ist das unglaublich schädlich", sagt Martin.

"Das schafft ein sehr giftiges Umfeld für die Trans-Gemeinschaft.

Nach den Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) müssen Transfrauen nachweisen, dass ihr Testosteronspiegel vor ihrem ersten Wettkampf mindestens 12 Monate lang unter einem bestimmten Wert lag.

Martin befürwortet die IOC-Entscheidung, vor allem, weil sie diejenigen zum Schweigen bringt, die behaupten, dass Transfrauen, die an weiblichen Wettkämpfen teilnehmen, aufgrund der erhöhten Werte des männlichen Hormons einen unfairen Vorteil haben.

"Jeder, der eine medizinische Transition durchläuft, hat kein Testosteron in seinem Körper", fügt Martin hinzu. "Für mich als Transfrau wäre die Vorstellung, Testosteron im Körper zu haben, ... Ich würde ausflippen. Dies ist also eine Tatsache, über die nicht berichtet wird.

"Wenn man sein ganzes Leben lang Testosteron im Körper hatte und man es wegnimmt und durch Östrogen ersetzt, verliert man körperliche Kraft, man verliert Muskelmasse und wird schwächer. Ich weiß, dass ich das habe."

Martin räumt ein, dass der Motorsport - wo eine Maschine den Großteil der Muskeln liefert - sie vor einigen, aber nicht allen negativen Auswirkungen geschützt hat.

"Das nimmt jemandem die Möglichkeit, gegen mich zu argumentieren und zu sagen: 'Du bist nur so gut, weil du trans bist und einen körperlichen Vorteil hast'. Das vereinfacht die Dinge aus meiner Sicht, aber es kann trotzdem eine Herausforderung sein", sagt sie.

"Es ist ein unglücklicher Teil davon, dass ich offen über mein Leben spreche, dass ich viele transphobe Beschimpfungen erlebe. Es wird immer viele Beleidigungen im Internet geben, aber ich habe gelernt, sie zu ignorieren.

"Die einzige hinterhältige Transphobie, die ich innerhalb des Sports erlebt habe, war vor ein paar Jahren, als ich nach meiner Transition aus dem nationalen Kader für eine Rennmeisterschaft ausgeschlossen wurde, obwohl ich von allen potenziellen Kandidaten die meiste Erfahrung hatte.

"Im Allgemeinen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Motorsportgemeinschaft meine Entscheidung, mein wahres Ich zu sein, unglaublich unterstützt hat."

Wenn sie auf ihre Reise zurückblickt, wird Martin klar, wie weit sie seit dem ersten transformativen Wochenende bei den 24 Stunden im Jahr 2001 gekommen ist.

"Sogar die Idee, in Le Mans zu fahren, erschien mir damals sehr unwahrscheinlich, aber wenn man mir gesagt hätte, dass ich das als Transfrau machen würde, hätte ich nur gelacht", sagt sie mit einem weiteren breiten Lächeln.

"An einem Punkt angelangt zu sein, an dem sich das nicht nur möglich anfühlt, sondern auch wirklich passieren wird - das ist einfach großartig."

Martin ist perfekt für Le Mans qualifiziert, schließlich geht es hier um Ausdauer, und die hat sie in Hülle und Fülle.

Quelle: edition.cnn.com