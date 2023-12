Charles Leclerc sagt, dass sich Ferraris "Traumstart" in die Saison nach den jüngsten Schwierigkeiten des Teams "unglaublich" anfühlt

Das junge monegassische Wunderkind, das 2018 sein Formel-1-Debüt gab, hat seit seinem Wechsel zu Ferrari im Jahr 2019 eine schwierige Zeit hinter sich. Zwei Siege gleich zu Beginn seiner Karriere weckten Hoffnungen und Erwartungen, dass das ikonische Team in Rot vielleicht nicht mehr allzu weit vom ersten Fahrer-WM-Titel seit Kimi Räikkönen 2007 entfernt sei.

Doch nach einem frustrierenden Rest des Jahres 2019 und einem noch schlechteren Jahr 2020 - in dem Leclerc in der Fahrerwertung nur den achten und Ferrari in der Konstrukteurswertung den sechsten Platz belegte - begannen sich Zweifel daran zu regen, ob Ferrari seinem jungen Star ein Auto zur Verfügung stellen konnte, das seinen Fähigkeiten entspricht.

Doch in dieser Saison hat sich das alles geändert.

Leclerc fährt jetzt ein Auto, das gut genug ist, um bei jedem Rennen ernsthaft zu kämpfen und - obwohl es noch früh in der Saison ist - vielleicht sogar die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Die Talente des 24-jährigen Leclerc sind natürlich auch gut genug - aber sie standen nie in Frage.

Trotz eines enttäuschenden sechsten Platzes beim letzten Grand Prix der Emilia Romagna führt Leclerc die Fahrerwertung nach vier Rennen mit 86 Punkten an, 27 Punkte vor dem zweitplatzierten F1-Titelverteidiger Max Verstappen.

"Die letzten beiden Jahre waren sehr, sehr schwierig, denn als ich 2019 zu Ferrari kam, hatten wir ein Auto, das in der Lage war, einige Rennen zu gewinnen, und ich habe meine ersten beiden Rennen 2019 gewonnen", sagt Leclerc vor dem Grand Prix von Miami gegenüber Amanda Davies von CNN.

"2020 und 2021 findet man sich dann mit einem Auto wieder, das viel mehr zu kämpfen hat und man kämpft um die Plätze sechs bis zehn, wann immer man ein perfektes Wochenende hat, was wahrscheinlich nicht so aufregend ist und [es ist] schwer zu akzeptieren, aber als Team denke ich, dass wir es akzeptiert haben und wir haben so gut wie möglich gearbeitet, um dieses Jahr wieder an die Spitze zu kommen.

"Wir hatten große Hoffnungen für dieses Jahr und haben daran gearbeitet, wieder an die Spitze zu kommen. Jetzt endlich zu sehen, dass sich all die Arbeit, die wir in den letzten Jahren in dieser schwierigen Situation geleistet haben, endlich auszahlt, ist ein noch erstaunlicheres Gefühl.

"Es ist großartig, die Meisterschaft anzuführen, aber wir sind uns auch bewusst, dass die Meisterschaft sehr lang ist und dass wir extrem hart arbeiten müssen, um diese Position zu halten, aber es ist ein Traumstart für den Moment. Wir sind alle sehr glücklich und arbeiten härter denn je, um diese Position zu halten."

Nach zwei Jahren der Mittelmäßigkeit - Leclerc wurde in der vergangenen Saison Siebter und Ferrari Dritter, fast 300 Punkte hinter dem Konstrukteurs-Champion Mercedes - wäre es leicht gewesen, desillusioniert zu werden.

Leclerc gibt zu, dass die monatelange harte Arbeit, die nie mit etwas Besserem als einem Platz im Mittelfeld belohnt wurde, ihren Tribut forderte, aber er ist voll des Lobes darüber, wie Ferrari diese schwierigen Momente gemeistert hat.

"Ich meine, es ist schwierig", erinnert sich Leclerc an diese Zeit. "Natürlich gibt es Zeiten, in denen man sich niedergeschlagen fühlt, aber jedes Mal, wenn ich mich niedergeschlagen fühlte, dachte ich an 2019 und wie es sich anfühlte, zu gewinnen, und das gab mir die zusätzliche Motivation, einfach wieder anzufangen und härter zu arbeiten als je zuvor, um an die guten Tage zu denken, die es danach geben wird, wenn wir einen guten Job machen.

"Ich denke, jeder im Team hatte diese Mentalität und hat auch nie den Glauben und die Motivation verloren, also hatten wir den richtigen Ansatz."

Man darf sie nie abschreiben

Einer der größten Schocks in dieser Saison waren die Kämpfe von Mercedes.

Das Team hatte rekordverdächtige acht Konstrukteursmeisterschaften in Folge gewonnen und sich sieben Fahrertitel in Folge gesichert, bevor Verstappen die Party in einem frenetischen Finale der letzten Saison verdarb.

Sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell sind in diesem Jahr nicht in der Lage, mit dem neuen Mercedes-Auto zurechtzukommen, wobei der siebenmalige Weltmeister besonders zu kämpfen hat.

Russell liegt derzeit auf Platz vier und Hamilton auf Platz sieben, wobei beide in dieser Saison nur zwei dritte Plätze vorweisen können.

Leclerc weiß jedoch nur zu gut, was für ein Moloch Mercedes in diesem Sport ist, und obwohl Hamilton die Saison bereits abgeschrieben hat, hütet er sich davor, zu früh den letzten Nagel in ihren Sarg zu schlagen.

"Ich schreibe sie nie ab, weil sie ein so starkes Team sind und das in der Vergangenheit bewiesen haben, aber es stimmt auch, dass sie seit Beginn der Saison zu kämpfen haben", sagt Leclerc. "Sie scheinen ziemlich große Probleme zu haben, die erst nach einer gewissen Zeit gelöst werden können.

"Ich weiß also nicht, ob sie in diesem Jahr um die Meisterschaft mitfahren können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwann in der Saison einige Rennen gewinnen können."

Das dramatische Finale der letzten Saison, bei dem der Titel erst in der letzten Runde des letzten Rennens entschieden wurde, war eine willkommene Abwechslung für die F1-Fans, die in den letzten Jahren nur Mercedes' Prozessionen zu sehen bekamen.

Der Start in dieses Jahr hat die Fans bereits hoffen lassen, dass sie ein weiteres spannendes Zweipferderennen erleben könnten - aber Leclerc glaubt, dass es mehr Fahrer gibt, die die Meisterschaft gewinnen können als nur er und Verstappen.

"Checo [Perez] ist extrem nah dran", sagt Leclerc und meint damit den Red Bull-Piloten. "Carlos [Sainz Jr.] hatte Pech und vielleicht kommt er jetzt auch an, aber ich denke, es wird zwischen uns vieren sein", fügte Leclerc über seinen Ferrari-Teamkollegen hinzu.

"Beide Teams sind sehr konkurrenzfähig. Alle Fahrer sind sehr, sehr wettbewerbsfähig, also sehe ich im Moment einen Kampf zwischen Red Bull und Ferrari und nicht nur zwischen Max und mir."

Quelle: edition.cnn.com