Chaos, Skandal und Wut: Barcelona steht vor wegweisenden Präsidentschaftswahlen

Die bevorstehende Wahl - die am Sonntag stattfinden soll, nur wenige Tage nach der Verhaftung von vier hochrangigen Funktionären - ist wohl die wichtigste in der Geschichte des Vereins und fällt in eine Zeit der Krise, die sich täglich zu verschärfen scheint.

Historische Schulden, die sich nach Angaben der spanischen Zeitung El Mundo auf mehr als eine Milliarde Dollar belaufen, zwangen Barcelona im Sommer zu einem Notverkauf einiger der wichtigsten Spieler des Kaders .

Der Wiederaufbau des dezimierten Kaders, der bei der jüngsten 1:4-Klatsche gegen Paris Saint-Germain einmal mehr bewiesen hat, dass er weit unter dem Niveau der europäischen Konkurrenz liegt, ist nur eine der vielen Aufgaben, die der neue Präsident zu bewältigen hat.

Ganz oben auf der Liste steht jedoch die Zukunft von Lionel Messi, dem Talisman des Vereins. Der Argentinier hat im vergangenen Sommer seinen Wunsch geäußert, Barcelona zu verlassen, und es wird immer unwahrscheinlicher, dass er einen neuen Vertrag unterschreiben wird, so dass der größte Spieler der Vereinsgeschichte am Ende der laufenden Saison ablösefrei gehen kann.

"Viele, viele, viele Millionen Schulden für Barcelona, die schlimmste finanzielle Situation in der Geschichte", sagt der Journalist Ernest Macià von Catalunya Radio gegenüber CNN.

"Auf dem Spielfeld können wir darüber diskutieren, aber es scheint offensichtlich, dass Barcelona, wenn die Champions League kommt, wieder einen öffentlichen Selbstmord vor Millionen von Zuschauern begeht, indem es so viele Tore kassiert und es selbst Spielern wie Messi, die den Verein lieben und unter anderen Umständen wahrscheinlich gerne in Barcelona bleiben würden, so schwer macht.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht einfach, Messi nächstes Jahr hier zu sehen, obwohl es viele, viele verschiedene Variablen gibt, die in diese Gleichung eingreifen. Wir werden also sehen, was am Ende passiert, denn an diesem Wochenende finden Wahlen statt, und das ist eine weitere Variable in dieser Gleichung, wer Präsident wird."

Im Februar gab Barcelona eine Erklärung ab, in der es "kategorisch" die Verantwortung für die Veröffentlichung von Messis 672-Millionen-Dollar-Vertrag in El Mundo zurückwies .

Der Vertrag würde Messi zum bestbezahlten Sportler in der Geschichte des Sports machen, und der Verein erklärte, er werde rechtliche Schritte gegen die Zeitung einleiten, "für jeglichen Schaden, der durch diese Veröffentlichung verursacht werden könnte".

Das Leck hat die Spannungen zwischen Messi und der Hierarchie des FC Barcelona nur noch vergrößert. Diese waren bereits zum Zerreißen gespannt, nachdem der Argentinier bei seinem emotionalen Abschied von seinem ehemaligen Mannschaftskameraden Luis Suarez eine kaum verhohlene Anspielung auf den Vorstand gemacht hatte .

Barcelonas finanzielle Probleme haben sich dadurch verschlimmert, dass der Klub keine Spieler aus der berühmten La Masia-Akademie - aus der Spieler wie Messi, Pep Guardiola, Andres Iniesta und Xavi hervorgegangen sind - in die erste Mannschaft befördert hat, sondern stattdessen hohe Ablösesummen und Gehälter für bereits etablierte Stars ausgibt.

Berichten zufolge hat Barcelona seit der Saison 2013/14 mehr als 1 Milliarde Dollar für Ablösesummen ausgegeben, und viele glauben, dass diese Änderung der Philosophie das Mantra des Vereins "Mehr als ein Club" untergraben hat, das immer noch auf den Sitzen des historischen Camp-Nou-Stadions zu lesen ist.

Historische Wahlen

Selbst mit Messi sieht die Zukunft Barcelonas düster aus; ohne ihn sieht es jedoch noch düsterer aus.

Und genau unter dieser Prämisse setzt einer der Präsidentschaftskandidaten seinen Hut auf. Joan Laporta, einer der drei Kandidaten, ist der derzeitige Favorit auf den Wahlsieg. Er war bereits von 2003 bis 2010 Präsident und leitete eine der erfolgreichsten Ära in der Geschichte des Vereins.

Während seiner letzten Amtszeit gewann Barcelona 13 wichtige Trophäen, darunter vier La-Liga-Titel und zwei Champions-League-Titel, und er hofft, dass die Nostalgie und der angesammelte Goodwill ausschlaggebend für eine weitere Amtszeit sein werden.

"Joan Laporta steht Leo Messi und den Spielern näher, weil sie die besten Momente ihrer Geschichte und ihres Lebens gemeinsam erlebt haben", sagt Macià.

"Nach den aktuellen Umfragen liegt Joan Laporta an erster Stelle. Es hat Debatten gegeben, und alles kann passieren, weil viele Leute per Briefwahl abgestimmt haben, und es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss diese Stimmen, zum ersten Mal in der Geschichte, haben werden."

Die anderen Kandidaten sind Victor Font und Toni Freixa, die "die Stimmen aufteilen könnten", so Macia, was letztlich Laporta zugute käme.

Entscheidend ist, dass Font die Unterstützung des ehemaligen Kapitäns des FC Barcelona, Carles Puyol, erhalten hat und einen Teil seiner Präsidentschaftskampagne auf die Idee gestützt hat, dass die Vereinslegende Xavi zurückkehren und neuer Cheftrainer werden könnte.

Freixa hingegen unterstützt den derzeitigen Cheftrainer Ronald Koeman in seinem erst im letzten Sommer übernommenen Amt, hat aber auch einen langfristigen Plan skizziert, wonach Xavi zunächst die B-Mannschaft des FC Barcelona übernehmen soll.

Die Wahl wird durch die Stimmen von mehr als 111.000 Vereinsmitgliedern - oder "socis" auf Katalanisch - entschieden, von denen die meisten Fans des FC Barcelona sind. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben 22.811 Mitglieder darum gebeten, per Post abzustimmen, während die restlichen 87.479 persönlich in einem der sechs Wahllokale in den Städten Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa und Andorra abstimmen werden.

Macia ist der Meinung, dass die Ergebnisse vom Sonntag die bedeutendsten in der Geschichte des Vereins sind. Es ist sicherlich schwierig, etwas anderes zu denken.

Quelle: edition.cnn.com