Cassie Venturas Mut führte zur Anklage gegen Sean "Diddy" Combs.

Die "Me & U"-Künstlerin reklamierte ihre Geschichte zurück, als sie in einer Klage, die sie im vergangenen November gegen ihn einreichte, Jahrzehnte lang anhaltende beunruhigende Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Ex-Freund und ehemaligen Produzenten Sean "Diddy" Combs aufdeckte.

Obwohl die Klage schließlich beigelegt wurde, wuchs die Unsicherheit rund um Combs weiterhin.

"Die Entscheidung von Mr. Combs, die Klage beizulegen, invalidiert seine klare Ablehnung der Vorwürfe in keinster Weise," erklärte Combs' Anwalt zu diesem Zeitpunkt.

Im Anschluss folgten mindestens neun weitere Zivilklagen und eine bundesweite Untersuchung. kürzlich, am Dienstag, wurde Combs wegen Verschwörung zur Bandenbildung und Menschenhandel angeklagt, wie es in der Anklage heißt, die besagt, dass er "Opfer seit mindestens 2008 ausgenutzt, bedroht und erpresst" habe. Combs hat sich nicht schuldig bekannt.

Vertreter von Ventura wurden von CNN für einen Kommentar zu den strafrechtlichen Anklagen gegen Combs kontaktiert, die möglicherweise nicht erfolgt wären, wenn sie ihre Geschichte nicht öffentlich gemacht hätte.

Ein scheinbar märchenhafter Beginn

Geboren als Casandra Elizabeth Ventura in New London, Connecticut, im August 1986, stieg Ventura als Model ins Showgeschäft ein. Sie arbeitete mit Produzent und Songwriter Ryan Leslie zusammen und veröffentlichte ihr Debütalbum im Jahr 2006.

Ventura erlangte große Beliebtheit. Ihr Talent und ihr Charme zogen die Aufmerksamkeit von Combs auf sich, der sie unter sein Label Bad Boy Entertainment nahm.

In einem Interview aus dem Jahr 2006 sprach Ventura darüber, wie ihre Familie auf ihren plötzlichen Ruhm reagierte.

"Es ging alles so schnell, dass ich glaube, niemand konnte es verlangsamen," sagte sie. "Sie sorgen immer dafür, dass es mir gut geht und alles in Ordnung ist. Es geht mehr darum, ob ich glücklich und zufrieden mit dem bin, was ich tue."

Im darauffolgenden Jahr wurde Ventura das Gesicht der Combs-Fashion-Linie Sean John. Sie erkundete auch Schauspielerei und Musik und war in dem Tanzfilm "Step Up 2: The Streets" zu sehen und steuerte einen Song zum Soundtrack bei.

Ventura veröffentlichte weitere Singles wie "Official Girl" featuring rapper Lil Wayne im Jahr 2008 und "Must Be Love" featuring Combs unter einem seiner Aliase, Puff Daddy, im Jahr 2009.

Ventura und Combs machten ihre Beziehung 2012 öffentlich und wurden häufig auf Modenschauen und Hollywood-Events gesichtet.

"In seiner Nähe zu sein, ist ein unglaublich inspirierendes Erlebnis," sagte sie 2013 zu Madam Noire über Combs. "Einen eigenen Imperium aufzubauen, wäre fantastisch."

Obwohl sie weitere Singles wie "Don't Play It Safe" aus dem Jahr 2017 veröffentlichte, das Pitchfork als "ihren stärksten Track in fast einem Jahrzehnt und möglicherweise ihren richtigen Comeback" bezeichnete, blieb das von Combs produzierte Album und ihr "Imperium" aus.

Schwierigkeiten und ein neuer Kapitel

Obwohl Gerüchte über eine Verlobung im Jahr 2014 aufkamen, heirateten das Paar nie. Combs teilte seine Beziehungsperspektive mit der New York City-basierten Radioshow "The Breakfast Club" im Jahr 2015.

"Wenn ich in einer Beziehung mit dir bin, wirst du 25 Prozent der Zeit das Gefühl haben, 'Mann, ich hasse es hier, dieser Typ, er hat mich betrogen, er hat mich angelogen,'" sagte er. "Aber dann gibt es 75 Prozent der Zeit, in der ich dich zur glücklichsten Frau der Welt machen werde. Ich werde da sein, um deine Träume zu unterstützen. Ich werde da sein, um dich zu halten, dir zuzuhören. Ich werde da sein, um dein bester Freund zu sein, und ich verspreche dir, du wirst am meisten lächeln."

In ihrer Klage zeichnete Ventura ein düsteres Bild einer Beziehung, die in der Öffentlichkeit idyllisch erschien. Hinter verschlossenen Türen soll Combs jeden Aspekt ihres persönlichen Lebens kontrolliert, sie gezwungen haben, sexuelle Handlungen mit anderen Männern auszuführen, und sie in einen Lebensstil von "exzessivem Alkohol- und Drogenmissbrauch" eingeführt haben, der zu "schwerer emotionaler Belastung" führte.

Als Ventura versuchte, ihre Beziehung mit Combs im Jahr 2018 zu beenden, soll er gewaltsam in ihr Haus eingedrungen sein und sie vergewaltigt haben. Combs hat ihre Anschuldigungen bestritten.

Ventura ringt, wie es in ihrer Klage heißt, weiterhin mit "schwerer emotionaler Belastung" und soll nach suizidalen Gedanken einmal in eine stationäre Rehabilitationsklinik eingewiesen worden sein.

Sie hat seitens des Trainers Alex Fine geheiratet und hat mit ihm zwei Töchter.

Die Ereignisse aufdecken, die sie "gebrochen" haben

Als Combs im Jahr 2022 mit einem Lifetime Achievement Award bei den BET Awards geehrt wurde, erwähnte er Ventura in seiner Dankesrede.

"Ich werde es bei euch echt halten, ich war ein paar Jahre lang in einer dunklen Phase," sagte er auf der Bühne, bevor er "Cassie für ihre Unterstützung in den dunklen Zeiten dankte. Liebe."

Ventura reichte ihre Klage ein, als das New York Adult Survivors Act kurz vor Ablauf stand, das die zivilrechtliche Verjährungsfrist für Überlebende sexueller Gewalt temporär aufhob.

"Nach Jahren des Schweigens und der Dunkelheit bin ich endlich bereit, meine Geschichte zu erzählen und für mich selbst und zum Wohl anderer Frauen, die Gewalt und Missbrauch in ihren Beziehungen erfahren haben, einzustehen," sagte Ventura in einer Erklärung an CNN im vergangenen Jahr. "Da das New York Adult Survivors Act auslief, sah ich die Gelegenheit, über das Trauma zu sprechen, das ich erfahren und von dem ich mein Leben lang genesen werde."

Nicht alle glaubten ihre Geschichte.

"Es ist nicht zuverlässig, sich auf das Wort von jemandem zu verlassen, der das sagt, jemand anderen, der das sagt... Es ist schwer zu verfolgen, wie viele Menschen hoffen, dass dieser Typ [Combs] auf diese Weise scheitert," sagte der Rapper Slim Thug damals. "Ich will nicht sehen, wie ein Schwarzer Mann, der solche Höhen erreicht hat, fast eine Milliarde Dollar verdient hat, ins Straucheln gerät."

Im Mai veröffentlichte CNN ein Überwachungsvideo, das Combs bei der körperlichen Misshandlung von Ventura im Jahr 2016 in einem Los Angeles Hotel zeigte, was die öffentliche Meinung zu Venturas Vorwürfen veränderte.

"Ich fühlte mich ekelhaft dabei und ich fühle mich immer noch so. Ich habe professionelle Hilfe gesucht. Ich begann, Therapiestunden und Rehabilitation zu besuchen. Ich musste um Gottes Barmherzigkeit und Gnade bitten. Es tut mir leid. Aber ich bin entschlossen, jeden Tag ein besserer Mann zu werden. Ich suche keine Vergebung. Ich bin wirklich leidenschaftlich", sagte Combs in einem Video, das er nach der Ausstrahlung des Bandes auf Social Media veröffentlichte.

Ventura erkannte ihre Unterstützer an und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf Überlebende von häuslicher Gewalt.

"Häusliche Gewalt ist das große Problem. Sie hat mich zu jemandem gemacht, den ich nie für möglich gehalten hätte", sagte sie. "Mit großer Anstrengung geht es mir heute besser, aber ich werde weiterhin an meiner Vergangenheit arbeiten."

"Ich bitte nur darum, dass JEDER sein Herz für glaubwürdige Opfer öffnet, wenn sie das erste Mal sprechen", schloss sie. "Es braucht viel Mut, die Wahrheit in einer Situation zu sagen, in der man keine Macht hatte."

Sie fühlt sich nicht mehr machtlos.

Die öffentliche Veröffentlichung des Überwachungsvideos, das Combs' körperliche Misshandlung von Ventura im Jahr 2016 zeigt, führte zu einer Veränderung der öffentlichen Meinung und machte es für einige schwieriger, ihre Vorwürfe zu bezweifeln.

