Carmen Jorda: Frauen haben ein "physisches Problem" mit der Formel 1

Die Spanierin, die in der FIA-Kommission für Frauen im Motorsport sitzt, meinte, dass es Fahrerinnen in der Formel E, der weltweit ersten rein elektrischen Rennserie, leichter haben würden.

Nachdem sie sich vor dem Rennen in Mexiko am vergangenen Wochenende für eine Demonstration hinter das Steuer eines Formel-E-Autos gesetzt hatte, wurde Jorda von Reportern gefragt, ob das Auto für Frauen tatsächlich leichter zu fahren sei.

"Ich denke schon", antwortete sie.

Jorda fuhr fort: "Es ist ein weniger körperbetontes Auto als in der Formel 1, wegen des Abtriebs und auch wegen der Servolenkung. Also ja, ganz sicher. Die Herausforderung, die wir Frauen in der Formel Zwei und der Formel Eins haben, ist ein physisches Problem und ich denke, in der Formel E werden wir das nicht haben.

Die Formel E stellt in Genf die nächste Generation ihres Autos vor

"Es steht mir nicht zu, zu entscheiden, was im Sport gut für Frauen ist oder nicht. Aber meiner Erfahrung nach kann ich sagen, dass die Formel 1 - nicht alle anderen Meisterschaften, Kart, Formel 3, GT, ich denke, Frauen sind in all diesen Serien zu guten Ergebnissen fähig - in der Formel 1 und Formel 2 gibt es eine Barriere, die ein physisches Problem ist.

"Ich denke, das ist ein großes Problem für Frauen, und das ist der Grund, warum es in diesen Meisterschaften keine Frauen gibt."

Jordas Kommentare zogen jedoch Kritik von Leuten wie dem Weltmeister von 2009, Jenson Button, auf sich, der auf Twitter argumentierte, dass sie mit ihren Kommentaren "richtigen weiblichen Fahrern" nicht helfe und die prominente Nascar-Fahrerin Danica Patrick als Beispiel anführte.

Buttons Antwort wurde von der britischen IndyCar-Rennfahrerin Pippa Mann gelobt, und auch Leena Gade - eine Vertreterin der Ingenieure in der Kommission - äußerte ihre Missbilligung über Jordas Ansichten.

"Sie haben ein Recht auf Ihre Meinung und ich respektiere sie", twitterte sie. "Aber benutzen Sie nicht den Namen der Kommission, um sie zu rechtfertigen, wenn es der Botschaft und der Arbeit, die wir leisten, widerspricht. Frauen wollen unter gleichen Bedingungen die Besten sein und sie schlagen. Nicht auf dem einfachsten Weg."

Mann war enttäuscht, dass Jorda überhaupt in die Kommission berufen wurde, da der Spanier die Forderung nach einer reinen Frauenmeisterschaft unterstützt hatte.

CNN hat um ein Interview mit Jorda gebeten, eine Antwort steht noch aus.

Die Italienerin Lella Lombardi war 1976 die letzte Frau, die an einem Formel-1-Rennen teilnahm, aber könnte Tatiana Calderon schon bald in der Startaufstellung stehen?

Am Dienstag wurde bekannt, dass die Kolumbianerin in der kommenden Saison als Testfahrerin für Sauber tätig sein wird.

"Tatiana ist eine sehr hart arbeitende Person, die das Team mit ihrem Fokus und ihrer Hingabe beeindruckt hat", wird Sauber-Teamchef Fred Vasseur auf der offiziellen F1-Website zitiert.

"Sie hat als Fahrerin gute Fortschritte gemacht und in den letzten Jahren sowohl ihre mentalen als auch ihre physischen Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickelt."

Quelle: edition.cnn.com