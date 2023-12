Carlos Sainz sichert sich den ersten F1-Sieg beim britischen GP, während Zhou Guanyu einen dramatischen Unfall überlebt

Carlos Sainz sicherte sich am Sonntag in einem dramatischen Grand Prix von Großbritannien seinen ersten Sieg in der Formel 1, nachdem Zhou Guanyu von Alfa Romeo in der ersten Runde einen schweren Unfall überlebt hatte.