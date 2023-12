Carlo Ancelotti vereinbart Vertragsverlängerung mit Real Madrid

Der bisherige Vertrag des Italieners lief 2024 aus, und schon seit einigen Monaten gab es Berichte, dass er als Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft im Gespräch sei.

Zu Beginn dieses Jahres hatte der ehemalige Präsident des brasilianischen Fußballverbands (CBF), Ednaldo Rodrigues, öffentlich erklärt, dass Ancelotti sein bevorzugter Kandidat für den Posten sei.

Ancelotti kehrte 2021 zu Real Madrid zurück, nachdem er zuvor zwei Jahre lang, bis 2015, den Verein trainiert hatte. Er hat die Mannschaft zu zehn großen Trophäen geführt, darunter zwei Champions-League-Titel, zwei Copas del Rey, zwei Klub-Weltmeisterschaften und einen La-Liga-Titel.

Ancelotti gilt als einer der größten Trainer aller Zeiten. Er ist der einzige Trainer, der vier Champions-League-Titel gewonnen hat und hält nach Angaben von Real den Rekord für die meisten gewonnenen Champions-League-Spiele (118).

Der 64-jährige Ancelotti ist auch der einzige Trainer, der in allen fünf großen europäischen Ligen - Spanien, Frankreich, Deutschland, England und Italien - einen nationalen Titel gewonnen hat.

Ancelotti führte Real Madrid in der vergangenen Saison zum Gewinn der Copa del Rey, obwohl Los Blancos in La Liga nur Zweiter hinter dem wiedererstarkten Barcelona wurde und in der Champions League im Halbfinale gegen Manchester City ausschied.

Real Madrid ist derzeit Tabellenführer in La Liga, mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den Zweitplatzierten Girona (aufgrund der besseren Tordifferenz) und auf die Dritt- und Viertplatzierten Atletico Madrid und Barcelona.

In der Champions League wurde das Team souverän Gruppensieger, gewann alle sechs Spiele und steht in der Copa del Rey unter den letzten 32.

Der vierzehnfache Europapokalsieger Real Madrid wurde im Achtelfinale dem deutschen RB Leipzig zugelost.

Die Hin- und Rückspiele der Achtelfinalbegegnungen finden am 13. Februar und am 5. März statt.

Quelle: edition.cnn.com