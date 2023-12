Highlights der Geschichte

Butterbier und mehr: Was man im neuen Harry-Potter-Themenpark essen kann

Die Zauberhafte Welt von Harry Potter in den Universal Studios Hollywood wird am 7. April eröffnet.

Das Restaurant des Themenparks wird Butterbier, britische Häppchen und thematische Desserts anbieten

Die Universal Studios Hollywood bieten einen ersten Blick auf die Wizarding World of Harry Potter, bevor sie am 7. April eröffnet wird. In der neuen Attraktion, die die Kopfsteinpflasterstraßen von Hogsmeade Village zum Leben erweckt, ist für jeden Harry-Potter-Fan etwas dabei.

Aber jetzt wollen wir erst einmal über das Essen sprechen.

Ein kurzer Spaziergang vorbei am Bahnhof von Hogsmeade und dem Süßwarengeschäft Honeydukes führt zum Restaurant Three Broomsticks und dem Pub Hogs Head, wo am Mittwochabend eine Kostprobe der britisch inspirierten Speisekarte stattfand. Wer Gerichte wie Stoat Sandwiches, Corned Beef und Steak and Kidney Pie erwartet, wird vielleicht enttäuscht sein, aber die Speisekarte ist eine würdige Hommage an deftige Pub-Grundnahrungsmittel wie Shepherd's Pie, Bangers and Mash und Fish and Chips.

Das Wichtigste ist jedoch, dass hier Butterbier serviert wird, das Getränk mit Karamellgeschmack, das Harry und seine Freunde so gerne trinken.

Fröhliche Kellner begrüßten die Gäste an der Tür des Hogs Head Pubs mit Gläsern alkoholfreiem Butterbier, das in der realen Welt eine starke Ähnlichkeit mit einem Creamsicle hat. Das Hog's Head-Bräu ist in drei Sorten hinter der Bar erhältlich, die dem intimen, spartanischen Gasthaus und Pub, das Ron und Hermine als geheimen Treffpunkt von Dumbledores Armee wählten, originalgetreu nachempfunden ist.

Die Kneipe grenzt an das Three Broomsticks, eine rustikale Taverne mit schweren Holztischen und -stühlen in einem riesigen Gewölbe. In den Dachsparren stehen Koffer und Schiffskoffer vor den Türen, die zu den Zimmern im Gasthaus des Zauberers führen. An den Wänden hängen Reliquien, die nur echte Fans wiedererkennen werden (Augenzwinkern).

Ein großer Teil der Speisekarte ist von seinem Pendant an der Ostküste übernommen, das vor fast zwei Jahren in den Universal Studios Orlando eröffnet wurde, aber es gibt auch ein paar neue Gerichte in der neuen Location. Das bei weitem einprägsamste Gericht ist das Butterbier-Dessert mit Sahne, das in einem kleinen Topf serviert wird. Die Variante mit Schokoladengeschmack erinnert an eine Mousse, aber die Butterbiervariante ist zuckersüß wie keine andere.

Eine lobende Erwähnung verdienen auch der Sticky Toffee Pudding und das Schokoladentrifle.

Die Überraschungshits des Menüs waren die Suppen in vier Varianten - Bier und Käse, Mais, Kartoffeln und Lauch sowie Guinness-Eintopf - die treu mit einem Stück Sodabrot serviert wurden. Sie geben zwar nicht die schönsten Bilder ab, aber so weiß man, dass sie gut sind. Ansonsten sind die vegetarischen Optionen wie Kohl und gebratenes Gemüse durchaus genießbar, aber wegen des Spargels werden Sie wahrscheinlich nicht hingehen.

Ein echter Harry-Potter-Fan, der an der Veranstaltung teilnahm, lobte das Ambiente und das Essen: "Es ist genau wie in den Büchern und Filmen", sagte sie. "Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Freunden zu kommen."

Wer auf der Suche nach Köstlichkeiten ist, die wirklich von den Büchern inspiriert sind, sollte sich in den Süßwarenladen Honeydukes begeben, wo mit Schokolade überzogene Frösche und Geleebohnen in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten werden.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com