Schuldenbremse - Bürger debattieren über Folgen der Haushaltskrise

In seiner letzten Sitzung des Jahres wird die Hamburger Bürgerschaft noch einmal über die Schuldenbremse und die Auswirkungen der Bundeshaushaltskrise auf die Hansestadt diskutieren. Unter dem Titel „Ein bitteres Weihnachtsgeschenk: Schlechte Regierungsführung an der Ampel und rot-grüner Senat – jetzt zahlen die Bürger die Zeche!“ meldete die CDU-Fraktion das Thema am Mittwoch (13.30 Uhr) an. Die Linksfraktion betitelte ihren Debattenvorschlag mit „Mythos Schuldenbremse: Ampel schützt die Reichen, nicht schneidet uns die Zukunft ab“.

Darüber hinaus werden sich Parlamentarier mit dem Konflikt im Nahen Osten und seinen Auswirkungen auf das Zusammenleben in Hamburg befassen. Dazu haben sie von den Regierungsfraktionen der Sozialdemokraten und Grünen einen Vorschlag für eine digitale Straßenarbeit erhalten, die darauf abzielt, die Radikalisierung junger Menschen besser zu erkennen und ihr entgegenzuwirken. In einem Antrag forderte die CDU mehr Unterstützung für Schulen im Kampf gegen Antisemitismus.

Quelle: www.stern.de