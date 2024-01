Broncos ernennen Nathaniel Hackett zum neuen Cheftrainer: Wird Aaron Rodgers ihm folgen?

Hackett war in den vergangenen drei Spielzeiten Offensive Coordinator der Packers und übernahm die Rolle 2019, nachdem er dieselbe Position bei den Buffalo Bills (2013-14) und den Jacksonville Jaguars (2016-18) innehatte.

Der 42-Jährige, der zum ersten Mal als Head Coach tätig ist, ersetzt Vic Fangio, der entlassen wurde, nachdem das Team mit 7:10 die Playoffs in der dritten Saison in Folge unter seiner Leitung verpasst hatte.

"Nathaniel Hackett ist eine dynamische Führungspersönlichkeit und ein Trainer, dessen Intelligenz, Innovation und Charisma uns von Anfang an beeindruckt haben", sagte Broncos-Generalmanager George Paton.

"Nathaniel hat nicht nur einen brillanten Offensivverstand, sondern ist auch ein hervorragender Lehrer und Kommunikator mit einer starken Vision für alle drei Phasen unseres Teams.

"Von der Entwicklung jüngerer Spieler bis hin zur Zusammenarbeit mit All-Time-Großmeistern als wichtiger Teil von Siegerteams hat Nathaniel in dieser Liga enormen Erfolg gehabt. Er ist ein Kenner des Spiels und weiß, wie man Spieler in die Lage versetzt, zu gewinnen.

Auf Wiedersehen, Green Bay?

Patons Kommentare spiegeln die Äußerungen von Rodgers aus dieser Woche wider, der Hackett als "fantastischen Lehrer" bezeichnete.

Die schockierende Niederlage in der Divisionsrunde der Playoffs gegen die San Francisco 49ers setzte einer weiteren herausragenden Saison des amtierenden NFL-MVP-Quarterbacks ein jähes Ende und führte zu unmittelbaren Fragen über seine Zukunftspläne.

Der 38-jährige Rodgers, der seine gesamte Karriere in Wisconsin verbracht und die Packers 2011 zum Super Bowl-Sieg über die Pittsburgh Steelers geführt hat, gab in dieser Woche zu, dass er erst einmal "Abstand gewinnen" und sich einige wichtige Fragen stellen müsse, bevor er sich für ein 19.

"Kannst du noch spielen? Hast du immer noch dasselbe Engagement und dieselbe Freude am Spiel, und willst du dich noch einmal auf die Schinderei einlassen?" sagte Rodgers am Dienstag in der "Pat McAfee Show".

"Der einzige Weg, das herauszufinden, ist, eine Weile wegzugehen, den Kopf frei zu bekommen und über die Größe der Aufgabe nachzudenken und darüber, was Ihnen am meisten Freude bereiten würde - was zu diesem Zeitpunkt das Beste für Ihre Lebensqualität ist."

Obwohl er einen Wechsel in die freie Wirtschaft ausschloss, sagte Rodgers, dass er sich alle Optionen offen halte. Diese Aussage in Verbindung mit seinen glühenden Beurteilungen von Hackett hat zu Vorhersagen geführt, dass der Quarterback seinem ehemaligen Offensivkoordinator nach Denver folgen könnte.

Gegenseitiger Respekt

Während seiner Zeit bei Rodgers und den Packers verhalf Hackett dem Team in den letzten beiden Spielzeiten jeweils zu einer Top-10-Punktzahl und führte die Liga nach Angaben der Broncos im Jahr 2020 in Sachen Punktzahl an.

Rodgers, dem von vielen zugetraut wurde, seinen MVP-Status in einer zweiten Saison in Folge zu behalten, blühte unter Hacketts Aufsicht noch einmal auf, bevor ihm das Herz in den Playoffs gebrochen wurde.

In der regulären Saison war er mit 69,3 Punkten der beste Quarterback in der NFL. Er passte für 4.115 Yards, erzielte 37 Touchdowns und warf nur vier Interceptions, so dass die Packers (13-4) als Meister der NFC North in die Playoffs einzogen.

Im November sagte Rodgers in einem Interview, er hoffe, dass Hackett nirgendwohin gehe, "es sei denn, ich tue es", und am Dienstag ging der Quarterback auf seine Bewunderung für den neuen Broncos-Trainer ein.

"Was er in Jacksonville getan hat, war reine Magie", sagte Rodgers gegenüber McAfee. "Er hat sie bis auf ein Viertel an den Super Bowl herangeführt.

"Er ist ein großartiger Trainer, ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen. Er ist ein fantastischer Lehrer. Er ist unglaublich vor dem Publikum."

Das Gefühl scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Vor dem Besuch der Los Angeles Rams im November lobte Hackett Rodgers für seine "unglaubliche" Zähigkeit.

"Mein Respekt für ihn als Spieler steigt unaufhörlich", sagte Hackett gegenüber Reportern.

"Jeder spricht darüber, wie gut er den Ball werfen kann, aber seine Zähigkeit ist unglaublich.

"Darüber muss man bei diesem Kerl noch mehr reden, er ist ein Hengst."

Favre sieht Rodgers' Ausstieg voraus

Rodgers versicherte, dass er eine Entscheidung über seine Zukunft noch vor dem Beginn der Free Agency am 16. März treffen werde und sagte, dass es "respektlos" gegenüber der Packers-Organisation und seinen Teamkollegen wäre, dies noch länger hinauszuzögern.

Gerüchten zufolge stand der Quarterback kurz davor, Green Bay in der Offseason 2021 zu verlassen. ESPN berichtete, dass Rodgers nicht zum Team zurückkehren wolle.

Auf Anfrage von CNN gaben die Packers eine Erklärung von General Manager Brian Gutekunst ab, die ESPN bereits zuvor zur Verfügung gestellt wurde: "Wie wir seit dem Ende der Saison erklärt haben, sind wir Aaron im Jahr 2021 und darüber hinaus verpflichtet.

"Aaron war ein wichtiger Teil unseres Erfolgs und wir freuen uns darauf, mit ihm an der Spitze unseres Teams um eine weitere Meisterschaft zu kämpfen."

Rodgers blieb mit großem Erfolg, aber Packers-Legende Brett Favre glaubt nicht, dass das Team eine weitere derartige Krise überleben wird.

"Ich glaube, wir haben Aaron in Green Bay zum letzten Mal gesehen", sagte Favre am Dienstag dem Sender WNSP-FM in Alabama.

"Ich weiß es nicht sicher, es ist nur ein Bauchgefühl. Vielleicht versucht er es woanders."

Wie Rodgers führte auch Favre die Packers zu einem Super-Bowl-Sieg: 1997 besiegte er die New England Patriots im Super Bowl XXXI mit 35:21.

Der Sieg über die Patriots trug dazu bei, Favre als Ikone in Green Bay zu festigen, obwohl sein Rat an Rodgers einigen Packers-Fans nicht gefallen dürfte.

"Mein Rat wäre, wenn dein Bauchgefühl dir sagt: 'Ich will es woanders versuchen. Es ist hier irgendwie schal geworden oder stagniert oder gefühllos oder was auch immer das Gefühl ist, dann geh und versuch es", sagte Favre.

"Ich denke, manchmal ist es belebend", fügte er hinzu.

Quelle: edition.cnn.com