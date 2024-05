Britische Unternehmen, die eine viertägige Arbeitswoche einführen, werden diese Praxis wahrscheinlich beibehalten.

Von Juni bis Dezember 2022 wurden Beschäftigte in 61 britischen Unternehmen aufgefordert, nur 80 % ihrer normalen Arbeitszeit zu arbeiten und trotzdem ihr volles Gehalt zu erhalten. Im Gegenzug wurde von ihnen erwartet, dass sie alle ihre regulären Aufgaben erledigen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts boten mindestens 89 % dieser Unternehmen immer noch eine Vier-Tage-Woche an, und 51 % hatten sie bis Ende 2023 dauerhaft eingeführt. Zwei Unternehmen haben den Forschern nicht geantwortet.

Die Umfrage wurde von Autonomy durchgeführt, einer Denkfabrik, die die Studie gemeinsam mit 4 Day Week Global und der 4 Day Week UK Campaign organisierte. Unterstützt wurde sie von Forschern der Universitäten Cambridge und Oxford sowie des Boston College.

Die Ergebnisse der Studie waren sowohl für die Arbeitnehmer als auch für ihre Unternehmen überwältigend positiv. Die Arbeitnehmer berichteten über eine bessere körperliche und geistige Gesundheit, eine bessere Work-Life-Balance, eine größere Lebenszufriedenheit und eine geringere arbeitsbedingte Erschöpfung sowohl am Ende der Studie als auch ein Jahr später.

Professor Juliet Schor vom Boston College, die die Mitarbeiterbefragungen durchführte, kommentiert die Bedeutung dieser Ergebnisse. "Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die nach sechs Monaten festgestellten positiven Ergebnisse nicht nur auf eine Neuerung oder kurzfristige Effekte zurückzuführen sind. Diese Verbesserungen haben sich als real und dauerhaft erwiesen".

Zwei Drittel der 28 befragten Unternehmen, zu denen auch Manager und CEOs gehörten, berichteten ebenfalls über positive Auswirkungen auf ihre Organisation. Fast die Hälfte dieser Unternehmen verzeichnete einen Rückgang der Personalfluktuation, während ein Drittel eine Verbesserung bei der Personalbeschaffung als Folge der Politik feststellte. Und 82 % stimmten zu, dass sich die Vier-Tage-Woche positiv auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter auswirkte.

Der Autonomy-Bericht hebt auch die Techniken hervor, die Unternehmen zur Aufrechterhaltung der Vier-Tage-Woche eingesetzt haben, wie z. B. veränderte Erwartungen in Bezug auf Besprechungen, Arbeits-E-Mails und die Priorisierung von Aufgaben.

Die Autoren betonen, dass die Vier-Tage-Woche nicht nur eine vorübergehende Modeerscheinung ist: "In dieser Studie wurde deutlich, dass die Vier-Tage-Woche nicht vorübergehend ist: Die britischen Unternehmen haben es wirklich geschafft, sie durchzusetzen".

Zu den von der Studie erfassten Branchen gehören Marketing und Werbung, freiberufliche Dienstleistungen, gemeinnützige Organisationen, das Baugewerbe, die verarbeitende Industrie, der Einzelhandel, das Gesundheitswesen sowie Kunst und Unterhaltung. Die Befürworter kürzerer Arbeitswochen haben sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt, vor allem seit viele Arbeitnehmer während der Pandemie auf Telearbeit umgestiegen sind und ihre Pendelzeiten verkürzt haben.

Es gab weitere Versuche mit einer viertägigen Arbeitswoche in der ganzen Welt, an denen bis 2022 33 Unternehmen, vor allem in den USA und Irland, teilnahmen.

Quelle: edition.cnn.com