Brian Austin Green und Sharna Burgess begrüßen ihr erstes Baby

Das Paar verkündete die Geburt ihres Sohnes Zane in einem identischen Post auf ihren Instagram-Accounts , der ihr Neugeborenes zeigte, wie es Greens Finger hält.

"Zane Walker Green geboren am 28.6. um 12:12 Uhr", betitelte der "Beverly Hills, 90210"-Star das Schwarz-Weiß-Bild, gefolgt von zwei Herz-Emojis.

Burgess teilte ihre Freude, indem sie neben den sentimentalen Schnappschuss schrieb: "Zane Walker Green 28.06.2022 um 12:12 Uhr. Mein Herz ist jetzt für immer außerhalb meines Körpers."

Die australische "Dancing With The Stars"-Profi hatte zuvor verraten, dass sie am 4. Juli entbinden sollte, aber die frühe Ankunft ihres Sohnes wird es ihnen nun ermöglichen, den Feiertag als Familie zu feiern.

Austin Green ist bereits Vater von Kassius, den er mit seiner Ex-Freundin Vanessa Marcil teilt, sowie von Noah, Bodhi und Journey, seinen Kindern mit Ex-Frau Megan Fox.

Letzten Monat erzählte er dem People Magazine, dass seine anderen Kinder "super aufgeregt" seien, ihr neues Geschwisterchen willkommen zu heißen.

"Sie sehen jeden Tag nach Sharna, reiben ihren Bauch und sprechen mit dem Baby. Sie zählen die Tage runter!" teilte Green mit.

"(Das Baby) kommt auf jeden Fall in einen super warmen Haushalt und eine Familie und wird von viel Liebe umgeben sein. Es ist aufregend."

Green und Burgess sind seit 2020 ein Paar und traten letztes Jahr gemeinsam in der 30. Staffel von ABCs "Dancing with the Stars" an.

Sie gaben ihre Schwangerschaft im Februar bekannt, wenige Tage nachdem die Scheidung von Green und Fox vollzogen war. Fox ist jetzt mit dem Rapper Machine Gun Kelly verlobt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com