Brexit belastet die britischen Ressourcen

Eine Studie der Aston University in Birmingham zeigt, dass der Handel des Vereinigten Königreichs mit der Europäischen Union (EU) aufgrund des Brexit merkliche Einbußen erlebt. Die Werte für Ein- und Ausfuhren sind deutlich gesunken, wobei die Ausfuhren britischer Güter in die EU um 27% und die Einfuhren um 32% zwischen 2021 und 2023, den Jahren nach dem Brexit, gesunken sind. Darüber hinaus hat die Vielfalt der britischen Exporte abgenommen, wobei 1.645 weniger Arten britischer Güter in jedes EU-Land exportiert werden. Kleinere EU-Wirtschaften waren überproportional betroffen, während größere Wirtschaften wie Deutschland weniger Schaden nahmen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Studie den Dienstleistungssektor nicht berücksichtigt, der seit dem Brexit besser als erwartet performt hat. Die Exporte von Tabak-, Eisenbahn- und Luftfahrtgütern haben auch zugenommen. Das Vereinigte Königreich verließ die EU formal im Januar 2020 und ist seit 2021 unabhängig von ihrem Zoll- und Binnenmarkt.

Obwohl ein letzter-minute vereinbartes Freihandelsabkommen zahlreiche bürokratische Hindernisse und andere Handelshemmnisse weiterhin eine Herausforderung darstellen. Die Studie zeigt, dass die am stärksten betroffenen Sektoren Landwirtschaft, Mode und Holz- und Papierproduktion sind. Der größte Wertverlust bei Ausfuhren trat bei essbaren Früchten und Nüssen mit einem Rückgang von fast 74% auf. "Die nachteiligen Auswirkungen des Handelsabkommens haben sich im Laufe der Zeit verstärkt, wobei 2023 einen stärkeren Handelsrückgang als die vorherigen Jahre zeigt", so die Studie.

London möchte die Beziehungen zur EU stärken

Als Folge haben viele kleinere britische Exporteure den Handel mit der EU eingestellt. Die Autoren der Studie betonen die Notwendigkeit politischer Interventionen, wie z.B. die Abmilderung der negativen Auswirkungen des Handelsabkommens, die Modifizierung der Exportversorgungsketten und die Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung von Handelshemmnissen.

Die neu etablierte Labour-Regierung in London möchte die Beziehungen zur EU verbessern. Allerdings ist Premierminister Keir Starmer strikt gegen eine Rückkehr in die Zollunion oder den Binnenmarkt der EU. Angebote der EU, die Brexit-Regeln für Jugendinteraktionen zu vereinfachen, sind bisher nicht positiv aufgenommen worden.

Trotz der Ablehnung von Premierminister Keir Starmer, in die Zollunion oder den Binnenmarkt der EU zurückzukehren, sucht die neu etablierte Labour-Regierung in London aktiv nach Möglichkeiten, die Beziehungen zur EU zu verbessern. Die Rückgänge im Handel zwischen UK und EU, wie sie in der Studie der Aston University hervorgehoben werden, unterstreichen die Notwendigkeit, dass EU und UK enger zusammenarbeiten, um Barrieren zu minimieren und den Handel, insbesondere in Sektoren wie Landwirtschaft, Mode und Holz- und Papierproduktion, anzukurbeln.

