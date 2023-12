Oberbergischer Kreis - Brennende Garage löst größeren Eingriff aus

Eine brennende Garage in Wipperfeldt (Oberbergischer Kreis) löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Ein Feuerwehrsprecher sagte, das Feuer habe sich in der Nacht zum Mittwoch auch auf die Dächer zweier benachbarter Wohngebäude ausgebreitet. Diese sind derzeit unbewohnbar. Über die Brandursache und das Ausmaß des Schadens liegen noch keine Informationen vor. Im Einsatz waren rund 150 Einsatzkräfte und mehrere Einsatzkräfte. Niemand wurde verletzt. Die Operation wurde am Mittwochmorgen fortgesetzt.

