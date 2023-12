Brendan Fraser macht sich Gedanken darüber, warum Tom Cruises 'Mumie'-Reboot ein Flop war

"Es ist schwer, diesen Film zu machen", sagte Fraser gegenüber Variety. "Die Zutat, die wir für unsere Mumie hatten, und die ich in diesem Film nicht sah, war Spaß. Das war es, was in dieser Inkarnation fehlte. Es war zu sehr ein geradliniger Horrorfilm. Die Mumie' sollte ein Nervenkitzel sein, aber nicht furchteinflößend und gruselig."

Fraser spielte die Hauptrolle in dem Film von 1999, der den Startschuss für das Franchise und zwei Fortsetzungen gab.

Zurzeit erntet er begeisterte Kritiken und ist im Gespräch für einen Oscar für seine Darstellung eines extrem fettleibigen Mannes, der in dem kommenden Film "The Whale" versucht, wieder Kontakt zu seiner entfremdeten Tochter aufzunehmen.

Aber Fraser sagte, dass er nicht gegen eine Rückkehr für einen weiteren "Mumien"-Film wäre.

"Ich weiß nicht, wie das funktionieren würde", sagte er. "Aber ich wäre offen dafür, wenn sich jemand die richtige Idee einfallen lässt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com