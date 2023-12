Bremer Zentralbrücke wegen Schäden teilweise gesperrt

Eine zentrale Weserbrücke in Bremen ist aufgrund von Schäden teilweise gesperrt worden. Wie das Verkehrsressort am Donnerstag mitteilte, wurden die Geh- und Radwege auf der Bürgermeister-Schmidt-Brücke gesperrt. Radfahrer müssen auf die Straße ausweichen. Auch der linke Fahrstreifen ist in...