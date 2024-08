- Brandstiftung am früheren Bohrplatz am Stadtrand von Jüterbog.

Ein Feuer in einer alten Trainingsstätte in der Nähe von Jüterbog, Brandenburg, ist unter Kontrolle gebracht worden. Beamte der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel bestätigten, dass das Feuer nun eingedämmt ist. Am Morgen wird eine Besprechung stattfinden, um über mögliche Maßnahmen wie die Einbeziehung von Bundespolizei und Militärpersonal mit Feuerlöschhubschraubern zu beraten.

Das Feuer brach am Vortag aus unbekannten Gründen aus und hat etwa 8-9 Hektar erfasst. Glücklicherweise wurden keine Siedlungen nördlich der Bundesstraße 102 zwischen Altes Lager und Klausdorf beschädigt.

Nicht der erste Fall von Waldbränden auf dem alten Trainingsgelände

Die Löscharbeiten wurden in der Nacht kurzzeitig gestoppt. Der Ort wurde ausreichend mit einem Feuerlöschhubschrauber bewässert, wodurch die Ausbreitung des Feuers verringert wurde. Mitarbeiter der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg behielten die Lage im Auge, wobei der erste Bericht von rbb24 stammte.

Im Juni 2023 wurden Feuerwehren mehrere Tage lang zu einem Waldbrand auf demselben alten Trainingsgelände alarmiert. Die Anwesenheit von altem Munitionsmaterial unter der Oberfläche behinderte die Löscharbeiten und verhinderte, dass die Feuerwehr direkt an die Ursache des Feuers herankam. Laut dem Einsatzleiter betrug die insgesamt betroffene Fläche mehr als 7 Quadratkilometer.

Die deutsche Bundeswehr könnte bei der morgigen Besprechung über die nächsten Schritte beteiligt sein, da sich das Feuer in der Nähe der alten Trainingsstätte befindet. Vorherige Erfahrungen zeigen, dass Waldbrände auf dem Trainingsgelände schwierig sein können, wie der Vorfall im Juni 2023 zeigte, als altes Munitionsmaterial die Löscharbeiten behinderte.

