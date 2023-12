Ermittler - Brand in Wohnhaus in Melsungen wurde möglicherweise vorsätzlich gelegt

Ein Brand, bei dem vier Menschen in einem Mehrfamilienhaus im nordhessischen Melsungen verletzt wurden, wurde nach vorläufigen Erkenntnissen der Ermittler vermutlich vorsätzlich gelegt. In der Wohnung und im Keller eines 60-jährigen Bewohners sei ein Feuer ausgebrochen, das lebensgefährliche Verletzungen erlitten habe, teilten die Kasseler Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. „Es liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder technische Mängel vor.“

Auch ein 30-jähriger Mann, eine 24-jährige Frau und ihr Kleinkind erlitten bei dem Brand am Donnerstagmorgen eine Rauchvergiftung. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr fand den 60-jährigen Mann in seiner Wohnung. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar, der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Quelle: www.stern.de