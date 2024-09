Boxer Usyk lobt die Behörden nach der Festnahme, Zelenskyy kritisiert

Unruhen in Krakau. Box-Weltmeister Oleksandr Usyk wird bei Spanien-Flug aufgehalten, landet in polnischer Polizeigewahrsam. Der Vorfall löst Aufsehen in höchsten Kreisen aus: Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj meldet sich zu Wort.

Laut Berichten wurde der ukrainische Box-Weltmeister Oleksandr Usyk und sein Trainer am Krakau Airport in Polen kurz am Boarding ihres Flugs nach Valencia gehindert, wie verschiedene Medien berichten. ESPN vermeldete, dass Usyk sich auf seinen Kampf gegen Tyson Fury im Dezember vorbereiten sollte, der in Valencia stattfinden soll. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte auf X, dass Usyk aus der Polizeigewahrsam entlassen wurde. Selenskyj zeigte Enttäuschung über die Situation und bezeichnete Usyk als "unseren Bürger und Champion."

Usyk beschrieb den Vorfall auf Instagram als "Missverständnis." Der Schwergewichtschampion lobte die polnischen Sicherheitskräfte für die Ausführung ihrer Pflichten, ohne auf "Größe, Gewicht, Reichweite und Abzeichen" zu achten.

Anstrengende Reise nach Polen

ESPN berichtete, dass der Grund für die kurze Festnahme darin bestand, dass ein Flughafenmitarbeiter glaubte, Usyk und sein Trainer seien nicht flugtauglich aufgrund ihres Zustands. Usyk bestritt diese Behauptung und führte an, dass beide lediglich nach einer 14-stündigen Reise aus dem Kriegsgebiet Ukraine, die eine fast 900-km lange Autofahrt umfasste, erschöpft waren. Die Sprachbarriere und Usyks Unmut trugen angeblich zur kurzen Festnahme bei.

Beim beeindruckenden WM-Einheitstitelkampf am 18. Mai in Riad konnte Usyk den zuvor ungeschlagenen britischen Gegner Tyson Fury (35) nach Punkten besiegen und ihm den WBC-Gürtel abnehmen. Usyk, der zuvor die Weltmeistertitel der großen Verbände IBF, WBO und WBA innehatte, krönte sich damit zum ersten unumstrittenen Schwergewichtschampion in 25 Jahren. Der Rückkampf in Saudi-Arabien ist für den 21. Dezember geplant.

Trotz der schwierigen Umstände fanden Usyk und sein Trainer eine Lösung, indem sie um ein anderes Flugzeug mit einem größeren, runden Querschnitt baten, das ihren Bedürfnissen gerecht wurde. despite the initial incident, Usyk's training schedule remained undeterred, and he continued to prepare for his upcoming fight against Tyson Fury.

