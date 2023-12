Boston Bruins brechen NHL-Rekord für die meisten Siege in einer einzigen Saison

Der Sieg im Wells Fargo Center von Philadelphia war der 63. Saisonsieg der Bruins, die damit den NHL-Rekord für die meisten Siege in einer einzigen Saison aufstellten.

Am Samstag zogen die Bruins mit ihrem 62. Sieg mit den Detroit Red Wings (1995-1996) und den Tampa Bay Lightning (2018-2019) gleich, was die meisten Siege in einer Saison angeht.

Die Bilanz der Bruins liegt nun bei 63-12-5 in dieser Saison. Sie haben sich die President's Trophy und den Heimvorteil in den Playoffs gesichert.

Das Team hat noch zwei Spiele gegen die Washington Capitals und die Montréal Canadiens, bevor die reguläre Saison am Donnerstag zu Ende geht.

Quelle: edition.cnn.com