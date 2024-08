- Borussia Dortmund spricht sich gegen die Spekulationen über den Transfer von Moukoko aus: "Der Transfermarkt bleibt aktiv"

Die Führung von Borussia Dortmund hat sich zurückhaltend geäußert zu Gerüchten, dass Stürmer-Juwel Youssoufa Moukoko den Verein verlassen könnte. "Das Transferfenster ist noch für ein paar Tage offen. Wir werden die Diskussionen fortsetzen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 4:1-Sieg von Dortmund über 1. FC Phoenix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals in Hamburg. "Im Moment sind keine Entscheidungen gefallen. Wir müssen abwarten und sehen, wie sich die Dinge entwickeln."

Der 19-jährige Moukoko und Mittelfeldspieler Salih Özcan (26) wurden von neuem BVB-Trainer Nuri Sahin für das erste Pflichtspiel der neuen Fußballsaison nicht in den Kader aufgenommen. Sahin betonte, dass seine Entscheidung bezüglich Moukoko nicht mit den Transferplänen des Stürmers zusammenhängt.

Spanische Medien: Betis Sevilla begehrt Moukoko

"Das liegt nicht in meiner Zuständigkeit. Ich beschäftige mich mit sportlichen Dingen. Es war eine sportliche Entscheidung für beide Spieler", sagte der 35-jährige Sahin nach seinem Debüt als neuer Trainer. "Die Jungs haben gut trainiert. Aber ich kann nur eine begrenzte Anzahl mitnehmen. Es hat sich einfach so ergeben, dass diese beiden Jungs es nicht waren."

Laut spanischen Quellen ist Betis Sevilla daran interessiert, Moukoko zu verpflichten und hat ein Angebot unterbreitet. Da Dortmund eine Fülle von Offensivoptionen hat, stehen die Chancen für den Stürmer, der seine Fähigkeiten bei FC St. Pauli und dann bei Dortmund verfeinert hat, auf regelmäßige Einsatzzeit gering. Recently, Dortmund brought in Maximilian Beier from TSG Hoffenheim after Niclas Füllkrug's departure to West Ham United. Olympique Marseille, Stade Reims, and Nottingham Forest are also reportedly eyeing Moukoko. In Dortmund, the two-time international still has a contract until June 2026.

