Boeing setzt ein Einstellungsfrost ein und beschränkt die Luxusreisevorteile der Führungskräfte inmitten eines längeren Arbeitsunfalls.

Die Führung von Boeing, angeführt von CFO Brian West, hat am Montag ein Einstellungsstopp und die Aussetzung von nicht essenziellen Reisen verfügt. Sie erwägen sogar temporäre Entlassungen für Mitarbeiter, Manager und Führungskräfte.

Das Unternehmen bremst auch die erste und Business-Klasse-Reisen aus, sogar für Boeing-Executives – obwohl sie nicht erwähnt haben, ob die Elite weiterhin ihre Unternehmensjets privat nutzen wird.

West's Nachricht war eine direkte Reaktion auf den laufenden Streit mit der International Association of Machinists and Aerospace Workers Gewerkschaft. Letzten Freitag gingen 33.000 Gewerkschaftsmitglieder, nach einer 95-prozentigen Abstimmung gegen die Vereinbarung zwischen Gewerkschaftsführung und Boeing, in den Streik. Weitere 4 Prozent stimmten dafür, den Betrieb bei einem der größten Hersteller und Exporteure Amerikas stillzulegen.

"Dieser Streik stellt eine große Bedrohung für unsere Wiederherstellung dar und wir müssen notwendige Schritte unternehmen, um Bargeld zu konservieren und unsere gemeinsame Zukunft zu schützen", schrieb West in der Mitteilung.

Boeing reduziert auch ihre wohltätigen Spenden, stoppt Mahlzeiten in ihren Einrichtungen und hält Auftritte auf Messen und Veranstaltungen an. Im Rahmen des Einstellungsstopps pausiert Boeing vorübergehend Gehaltserhöhungen für Beförderungen. Obwohl die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen diese Woche mit einem Mediator der Bundesregierung wieder aufgenommen werden.

Boeing denkt auch darüber nach, ihre Ausgaben bei einigen ihrer 10.000 Zulieferer zu kürzen, wie Wests Mitteilung besagt.

"Wir werden die meisten Kaufaufträge für die 737-, 767- und 777-Programme an unsere Zulieferer stoppen", schrieb er.

Die finanzielle Situation von Boeing ist weit entfernt von robust und sie haben seit 2019 $33 Milliarden verloren. Am Freitag gaben die Kreditratingagenturen Fitch und Moody's einen Hinweis darauf, dass sie die Kreditwürdigkeit von Boeing auf Ramschanleihe-Status herabstufen könnten.

Der Einstellungsstopp und die Aussetzung von nicht essenziellen Reisen erstrecken sich auch auf geschäftsbezogene Reisen. Wegen der finanziellen Belastung denkt Boeing darüber nach, ihre Ausgaben bei einigen ihrer 10.000 Zulieferer zu reduzieren.

Lesen Sie auch: