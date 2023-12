Blinken und Mayorkas drängen mexikanische Kollegen, die Grenzübertritte zu reduzieren, während Biden zunehmend unter Druck gerät

Angesichts der heftigen Kritik der Republikaner und einiger Mitglieder seiner eigenen Partei an der Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ist das Thema Einwanderung für Biden ein politischer Schwachpunkt. In diesem Monat rückte das Thema in den Mittelpunkt der außenpolitischen Agenda des Präsidenten, als das Weiße Haus sich für die Unterstützung der Ukraine und Israels in deren Kriegsanstrengungen einsetzte. Mangelnder Konsens über Änderungen in der Grenzpolitik hinderte Biden letztlich daran, noch vor Jahresende Milliarden von Dollar für die Ukraine, Israel und die Grenze bereitzustellen.

Im Vorfeld des Treffens am Mittwoch haben Beamte des Heimatschutzes eine Reihe von Möglichkeiten erörtert, wie Mexiko dazu beitragen kann, die Zahl der Migranten an der US-Grenze zu verringern. Dazu gehören die Verlagerung von Migranten in den Süden, die Kontrolle der Eisenbahnstrecken, die von Migranten auf ihrem Weg nach Norden genutzt werden, und die Bereitstellung von Anreizen wie Visa, damit sie nicht an die Grenze reisen.

Außenminister Antony Blinken, Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und die Beraterin des Weißen Hauses für Heimatschutz, Liz Sherwood-Randall, werden an dem Treffen teilnehmen, das den Abschluss eines Jahres bildet, das mit dem Thema Migration begonnen hat.

Im Januar traf Biden mit dem mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador in Mexiko-Stadt zum Gipfeltreffen der nordamerikanischen Staats- und Regierungschefs zusammen, wo sie gemeinsam mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau die Migrationsströme in der Region ansprachen.

Fast ein Jahr später - und trotz einer Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der irregulären Migration - bleibt die Rekordzahl von Migranten in der westlichen Hemisphäre eine dringende Herausforderung für die USA und Mexiko.

Die Migrationsströme schwanken oft, aber in den letzten Wochen hat eine neue Welle von Migranten, die vor den sich verschlechternden Bedingungen in ihrer Heimat fliehen, die bereits überlasteten Ressourcen der Bundes- und Staatsbehörden überfordert. Ehemalige und derzeitige Beamte des Heimatschutzes haben davor gewarnt, dass die Grenze kurz vor einer "Bruchstelle" steht.

Letzte Woche rief Biden seinen mexikanischen Amtskollegen an, als sich die Lage an der Südgrenze der USA zuspitzte. Während des Telefonats waren sich die beiden Politiker einig, dass zusätzliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Gesetze "dringend erforderlich" seien, damit wichtige Einreisehäfen wieder geöffnet werden könnten, die ausgesetzt worden waren, um Personal für die Abfertigung von Migranten umzuleiten.

Die USA haben sich in der Vergangenheit auf Mexiko gestützt, um den Strom der Migranten an der Südgrenze der USA einzudämmen. Doch Mexiko steht wie die USA vor ähnlichen Schwierigkeiten, da die Zahl der Migranten, die in sein Land kommen, seine begrenzten Ressourcen übersteigt.

"Die Mexikaner haben immer noch relativ begrenzte Kapazitäten", sagte Earl Anthony Wayne, ehemaliger US-Botschafter in Mexiko und Public Policy Fellow am Wilson Center.

"Ihre Einwanderungsstreitkräfte sind unterfinanziert und klein. Außerdem setzen sie gelegentlich die Nationalgarde ein, um Menschen aufzuhalten, aber das ist nur für kurze Zeit gut und hat sich nicht als sehr zuverlässig erwiesen. Und es gibt immer noch Schmugglernetzwerke", fügte er hinzu.

Die mexikanischen Behörden sind derzeit mit Tausenden von Migranten konfrontiert, die am Sonntag Tapachula im Süden Mexikos verließen und sich zu Fuß auf den langen Weg in die Vereinigten Staaten machten.

Viele der Migranten kommen aus Mittel- und Südamerika sowie aus der Karibik, Kuba und Haiti. Karawanen, wie die, die am Wochenende losgezogen ist, teilen sich oft in den Wochen, die sie brauchen, um die südliche Grenze der USA zu erreichen, so dass es unklar ist, wie viele Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ankommen werden.

Die Zahl der ankommenden Migranten ist für die US-Behörden auch deshalb schwer zu bewältigen, weil es nicht genügend Haftplätze oder Rückführungsflüge für diejenigen gibt, die keinen Anspruch auf Asyl haben.

Allein im Norden Mexikos warten nach Angaben von Gemeindevertretern mehr als 11.000 Migranten in Unterkünften und Lagern auf die Einreise in die Vereinigten Staaten. Viele dieser Migranten hoffen, über legale Wege in die USA zu gelangen, die von der Regierung Biden eingerichtet wurden, wie z. B. die CBP One App, die die Terminvereinbarung für Asylanträge bei den Grenzbehörden automatisiert, sagten sie.

Rosa Flores von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

