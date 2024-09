Blinken reist statt Israels nach Ägypten, mit geringen Aussichten auf einen Waffenstillstand in Gaza und ein Geiselnahmeabkommen.

Für das erste Mal seit den Ereignissen am 7. Oktober hat Blinken eine Reise in den Nahen Osten unternommen, ohne Israel zu besuchen. Seine üblichen Besuche beinhalteten normalerweise den Druck auf die israelische Regierung in Bezug auf wichtigekriegsbezogene Themen wie Geiselaustausche und Waffenstillstandsabkommen. Allerdings hat Premierminister Netanyahu von Israel oft offene Ablehnung gegenüber der Verwaltung gezeigt, die auf diese Treffen folgten.

Während Blinkens vorherigem Besuch im August gab es unter US-Beamten einen Sinn der Optimismus, dass eine Lösung nahe sein könnte. Diese Optimismus hat jedoch erheblich abgenommen.

Laut dem Außenministerium ist Blinkens Ziel in Ägypten, laufende Initiativen für einen Waffenstillstand in Gaza zu besprechen, die zur Freilassung aller Geiseln, Linderung des palästinensischen Leids und Förderung der regionalen Sicherheit führen würden. Er wird auch die Eröffnung des US-Ägyptischen Strategischen Dialogs mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty leiten, um ihre Beziehung zu stärken, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die Menschen-zu-Menschen-Bindungen durch Bildung und Kultur zu verbessern.

Ägypten spielt eine wichtige Rolle in diesen Bemühungen, aber Blinkens Reise ist unwahrscheinlich, dass sie zu einem großen Durchbruch führt. Der Erfolg der Vereinbarung hängt ultimately von der politischen Willensstärke zweier Personen ab: Netanyahu und Hamas-Führer Yahya Sinwar, und es gibt Zweifel an ihrer Bereitschaft, einen Deal abzuschließen.

US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield betonte ebenfalls, dass eine Vereinbarung von der politischen Willensstärke abhängt.

Während Blinkens Besuch in Ägypten werden Familien der US-Geiseln, die von Hamas festgehalten werden, in Washington, D.C. bleiben und ihre Bemühungen fortsetzen, die Freilassung ihrer Lieben zu erwirken.

Trotzdem bleibt ein klarer Zeitplan für die nächsten Schritte unklar. Der US-Vorschlag, zwischen Israel und Hamas zu vermitteln, wurde noch neither den beiden Seiten präsentiert, und das genaue Timing dieser Präsentation bleibt unklar, trotz der Behauptungen von US-Beamten Ende letzten Monats, dass es kurz vor der Fertigstellung sei.

CIA-Direktor Bill Burns erwähnte am 7. September, dass "wir diesen detaillierten Vorschlag hoffentlich in den nächsten Tagen vorlegen werden, und dann werden wir sehen."

Hamas wird beschuldigt, neue Forderungen an den Vorschlag gestellt zu haben, nachdem sechs Geiseln in ihrer Obhut in Gaza ermordet wurden. US-Beamte haben sich geweigert, diese neuen Forderungen zu spezifizieren.

Ähnlich wird Netanyahu beschuldigt, neue Bedingungen für die Verhandlungen zu stellen.

Nach Blinkens vorherigem Besuch in Israel soll Netanyahu dem "Brückenvorschlag" zugestimmt haben, der darauf abzielte, die Lücke mit Hamas zu überbrücken. Allerdings soll Netanyahu am nächsten Tag den Geisel-Familien gesagt haben, dass Israel den Philadelphi-Korridor, einen Schlüsselaspekt eines Deals, nie verlassen werde, eine Aussage, die ein hochrangiger Beamter der Administration als "maximalistische Aussagen" abtat, die "nicht konstruktiv für den Abschluss eines Waffenstillstandsabkommens sind."

Kurz vor zwei Wochen, nach der Hinrichtung von sechs Geiseln durch Hamas, sagte Netanyahu, dass kein Deal in Arbeit sei.

Trotz Netanyahus unhilfreichen öffentlichen Äußerungen haben US-Beamte vorsichtig davon abgesehen, ihn direkt zu kritisieren.

Blinken hat kürzlich erneut betont, dass "es an beiden Parteien [Israel und Hamas] liegt, sich auf die verbleibenden Fragen [bezüglich eines Waffenstillstands und Geisel-Deals] zu einigen."

Allerdings schrieb Sinwar vor etwas mehr als einer Woche einen Brief an den Chef von Hezbollah, Hassan Nasrallah, in dem er sein Engagement für den Kampf gegen Israel bekräftigte, und Netanyahus Aussage, dass "kein Deal in Arbeit ist", war eine klare Zurückweisung der Behauptungen der Biden-Administration, dass eine Vereinbarung fast abgeschlossen sei.

Ein hochrangiger Beamter der Biden-Administration sagte Ende letzten Monats, dass die meisten Details der ersten Phase der Vereinbarung geklärt seien. Die verbleibenden Hindernisse drehen sich demnach um den Abzug israelischer Truppen aus den besiedelten Gebieten Gazas und den Austausch von Geiseln gegen palästinensische Gefangene.

Blinken sagte letzte Woche, "wir sind bei einer Handvoll von Fragen angelangt – nicht einmal eine Handvoll von Fragen – die schwierig sind, aber unserer Einschätzung nach vollständig lösbar."

"Im Moment arbeiten wir intensiv mit unseren ägyptischen und qatarischen Partnern zusammen, um gemeinsam die verbleibenden Lücken zu überbrücken. Und in naher Zukunft werden wir das den Parteien vorlegen und sehen, was sie sagen", fügte er hinzu.

Blinkens Äußerungen wurden von seinen Kommentaren aus Ende Juli unterstützt, in denen er sagte, dass die Verhandlungen "innerhalb der 10-Yard-Linie" seien, aber auch darauf hinwies, dass die letzten 10 Yards oft die schwierigsten sein können.

In den letzten Tagen haben US-Beamte vorsichtig formuliert, um eine Dosis an Besorgnis beizubehalten. Der Nationale Sicherheitsrat-Sprecher John Kirby sagte am Donnerstag, dass die USA noch an dem Brückenvorschlag arbeiten. Er erkannte an, dass es unklar bleibt, ob "wir es schaffen werden, einen Deal abzuschließen."

Die laufende Politik im Nahen Osten hat Blinkens Bemühungen in Ägypten erschwert, da der Erfolg der Waffenstillstandsinitiative in Gaza stark von der politischen Willensstärke von Führern wie Netanyahu und Hamas-Führer Yahya Sinwar abhängt.

Trotz Blinkens jüngster Äußerungen, die betonen, dass nur noch eine Handvoll von Fragen lösbar sind, deuten Netanyahus öffentliche Äußerungen auf ein Fehlen von Einigkeit hin, was potenziell die Behauptungen der Biden-Administration für einen bevorstehenden Deal in Frage stellt.

