Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Nachrichten des Tages: Babys, die Ozempic ausgesetzt sind, ein schadstoffabsorbierender Staubsauger und Musik mit sinnvollen Botschaften.

Hallo und herzlich willkommen bei 5 Things PM! Es gibt aufregende Neuigkeiten aus Island, wo ein Mega-Verschmutzungsreiniger namens "Mammut" in Betrieb genommen wurde. Es saugt die Luft an und entfernt mit Hilfe von Chemikalien das Kohlendioxid, das dann tief unter der Erde vergraben und in Stein verwandelt werden kann. Tolle Neuigkeiten für unseren Planeten!

Hier sind fünf Dinge, die du in deinem stressigen Tag vielleicht verpasst hast:

5Dinge

1️⃣ Ozempic-Babys: Bei Frauen, die Medikamente zur Gewichtsreduzierung einnehmen, kommt es immer wieder zu überraschenden Schwangerschaften. Da diese Medikamente relativ neu sind, wurden sie noch nicht an Schwangeren untersucht, was zu Sicherheitsbedenken und Unbehagen gegenüber dem Unbekannten führt.

2️⃣ Junge Wähler: Sie waren maßgeblich an Joe Bidens Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2020 beteiligt. CNN sprach mit jungen Leuten im entscheidenden Bundesstaat Michigan, die ihre Befürchtungen teilten, ihn im November erneut zu unterstützen. [Video] Studenten diskutieren über Biden vs. Trump

3️⃣ Mammographien: Experten empfehlen nun, ab dem 40. Lebensjahr eine Brustkrebsvorsorgeuntersuchung durchführen zu lassen. Dies ist eine wesentliche Änderung gegenüber früheren Empfehlungen, die ein späteres Einstiegsalter vorschlugen. Hier finden Sie mehr dazu.

4️⃣ Karrierewechsel: Der ehemalige Radprofi Chris Birch tauschte sein Fahrrad gegen einen Astronautensitz der NASA. Ungewöhnlich? Sicherlich, aber dieser Mathematik- und Bioingenieur hofft, jenseits der Erde zu forschen.

5️⃣ Musik-Botschaften: Der Rapper Macklemore applaudiert Studenten, die gegen den Konflikt in Gaza protestieren, und ist einer der ersten großen Künstler, der die US-Hilfe für Israel ausdrücklich kritisiert. Sein neuer Track heißt "Hind's Hall" und bezieht sich auf die Demonstranten an der Columbia University.

Unbedingt ansehen

👀 Schauen Sie sich eine wilde Szene an! Ein Mann in Phoenix schickte sein Auto fast in einen Schuppen, als es sich vom Boden abhob und herunterkam. Ein Nachbar sah den Fahrer flüchten.

Nachrichtenschnipsel

✅ Die wichtigsten Schlagzeilen von heute:

AstraZeneca zieht seinen Impfstoff COVID-19 wegen geringer Nachfrage zurück

Berufungsgericht des Bundesstaates Georgia prüft Trumps Versuch, Staatsanwalt Fani Willis aus dem Fall der Wahluntergrabung auszuschließen

US-Gesetzgeber fordern Antworten, nachdem ein Pressebericht den Pentagon-Untersuchungen zum tödlichen Angriff auf den Kabuler Flughafen widerspricht

6,8 Jahre

So lang ist die durchschnittliche Lebenserwartung einer haarlosen Sphynx-Katze - die kürzeste unter den Haustierrassen.

Zitierfähig

🏡 Trautes Heim, Glück allein: Wilson und ihr Mann verband die Lust am Reisen. Die Pandemie beschleunigte ihre Ruhestandspläne und führte sie in ein kleines Dorf in Portugal. Obwohl sie ihre Familie und Freunde vermisst, besteht sie darauf, dass sie nie wieder in die USA zurückkehren wird.

Quiz

✈️ Welche Fluggesellschaft hat in der Kundenzufriedenheitsumfrage von J.D. Power sowohl in der Kategorie der Economy-Passagiere als auch in der Kategorie First-Class/Business den ersten Platz belegt?A. Spirit und JetBlueB. Allegiant und UnitedC. Southwest und DeltaD. Frontier und Alaska

Gute Zeiten

💃 Wir lieben es, mit einer fröhlichen Note zu schließen: Eine einfache Instagram-Seite hat sich zu einer Sensation entwickelt. "Diary of a Naija Girl" hat fast eine Million Follower und ermutigt Frauen, Lebensentscheidungen auf der Grundlage ihrer Wünsche zu treffen und nicht nach den Erwartungen der Gesellschaft. Die Gründerin Ifedayo Agorohe sagt: "Frauen lernen zu glauben, dass sie würdig sind... mit oder ohne Heirat."

Abmeldung

👋️ Bis morgen. Und lassen Sie uns wissen, was Sie gerne in 5 Things PM sehen würden? Schreiben Sie uns: [email protected]

*5 Things PM wird kuratiert von Tricia Escobedo, Meghan Pryce und Kimberly Richardson von CNN. * [Quizantwort]: C. Southwest belegte den ersten Platz bei den Economy-Class-Passagieren, und Delta lag in der Kategorie First-Class/Business an der Spitze.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com