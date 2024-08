Blake Lively hat kürzlich Jeans im Wert von 19.000 Dollar anziehen lassen.

Zeigefenster bis zum Knöchel und blütenförmige Verzierungen: Die Denimhosen des italienischen Modehauses Valentino wurden mit einem einfachen weißen Oberteil, Christian Louboutin-Pumps, Hängeohrringe und Livelys natürlichen lockigen Haar kombiniert. Diese Jeans sind etwas Besonderes, da sie augenscheinlich für Stars und die finanzielle Elite entworfen wurden. Sie sind ein Gesprächsthema; sie sind ein Traum, aber nicht für die Schulabholung.

Auf Mode-Einkaufswebsites wie Net-a-Porter und Ssense sind die teuersten Jeans weit entfernt von Extravaganz, mit Spitzenpreisen überwiegend im Bereich von $2.500 bis $3.500 für Marken wie Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana und Ralph Lauren. Auf der Valentino-Website waren zum Zeitpunkt der Recherche die nächstteuersten Jeans für $2.700 (reduziert von $4.500) erhältlich. Trotzdem ist das immer noch ein considerable hoher Preis für die meisten Menschen.

Günstigere Alternativen gibt es reichlich auf dem Markt - von traditionellen $100 Levi's bis hin zu modernen Denim-Marken wie MUD Jeans oder ELV Denim, die ihre umweltfreundlichen oder kreislauffähigen Eigenschaften hervorheben (Jeans in dieser Kategorie liegen typischerweise zwischen $200 und $500).

Vielleicht stellt sich also die eigentliche Frage: Mit einer so breiten Preisspanne und so vielen Optionen, wie wählt man die richtigen Jeans aus? Und was bekommt man tatsächlich für sein Geld?

Ein kurzes Einkaufsratgeber

Der Kauf eines neuen Jeanspaares kann eine überwältigende Aufgabe sein und es gibt viele Aspekte zu berücksichtigen, além des Preises - von der Art des Schnitts bis hin zur Waschung des Denims.

Für Stylistin Becky Malinsky ist es wichtig zu wissen, wofür die Jeans verwendet werden sollen: "Sind sie für die Arbeit oder zum Rumhängen mit den Kindern oder zum Abendessen ausgehen?", erklärte sie während eines Telefoninterviews.

Eine einfache Google-Suche präsentiert eine überwältigende Anzahl an Marken und Stilen zur Auswahl. Malinsky, die auch den beliebten "5 Things You Should Buy"-Newsletter erstellt, konzentriert sich auf einige "beachtenswerte" Denim-Marken, um ihre Innovationen in Form, Silhouette und Farbe zu beobachten. Von dort aus rät sie, "zu berücksichtigen, wo dein Körpertyp in einige dieser Trends passt".

"Ich schaue oft bei Marken wie Citizens of Humanity - ich glaube, sie sind in Stil und Passform Spitze. Ich bin ein treuer Levi's-Träger und empfehle sie häufig an Kunden. Ich denke, der Preis ist angemessen. Ich schaue auch, was die Designer machen...The Row ist jetzt sehr produktiv in Bezug auf Denim", teilte sie mit.

Beim Einkaufen sollte man nicht nur die Jeans anprobieren, sondern auch stehen, gehen und sich darin setzen. Bequemlichkeit ist wichtig, wenn man die neue Anschaffung häufig tragen möchte.

Malinsky betont auch die Bedeutung, ein Gleichgewicht zwischen Stil und Bequemlichkeit zu finden. Im Allgemeinen führt mehr Dehnbarkeit zu höherer Bequemlichkeit, kann aber die Form beeinträchtigen.

"Für jemanden, der immer noch etwas Dehnbarkeit in seinen Jeans möchte, empfehle ich immer eine gerad geschnittene Jeans oder etwas weiter. Das ermöglicht Bequemlichkeit im Hüftbereich...aber es wird sich nicht wie eine Jeggings dehnen", rät sie.

Man sollte auch darüber nachdenken, eine Größe größer zu nehmen und die Jeans auf die eigene Körperform anpassen zu lassen. Egal, ob man groß und schlank oder kurvig ist, ein geschickter Schneider kann bei der perfekten Passform jeder Kleidungsstücke helfen.

Wenn man die Qualität eines Denim-Teils bewerten möchte, betont Malinsky die Bedeutung des "Tastgefühls". "Alles, was zu weich ist, sodass es sich anfühlt, als würde man fast ein T-Shirt anfassen, wird nicht halten. Man sollte etwas suchen, das ein wenig Widerstand gegen die Hand bietet", teilt sie mit.

Wenn man Männerjeans kauft, rät Malinsky von einem "vorgetäuschten abgenutzten" Aussehen ab und empfiehlt stattdessen einen sauberen und klassischen Schnitt in einem dunklen Waschton. Sie empfiehlt Sid Marshall als vielversprechende Wahl in der Kategorie Herrenbekleidung.

Zusammenfassend gesagt: Wenn man ein Paar sucht, das den Zahn der Zeit übersteht (wie wir alle sollten, wenn wir nachdenklichere, nachhaltigere Verbraucher sein möchten), sollte man auf übertriebene Stile wie unvorstellbar enge oder außergewöhnlich breite Beine, Risse und Verzierungen verzichten. Eine gerade- oder leicht taillierte Jeans mit mittlerer bis hoher Taille in einem mittel- oder leicht dunkleren Waschton wird nie aus der Mode kommen.

Das Argument für eine etwas höhere Investition

Während man kein Eigenheim-Downpayment für ein Paar Jeans ausgeben sollte, gibt es doch ein Argument für eine etwas höhere Investition.

"Es erfordert viele Ressourcen und viele Hände, um ein Paar Jeans herzustellen", sagte Sandra Capponi, Mitbegründerin der nachhaltigen Mode-Website Good on You. "Wenn wir also Jeans zu extrem niedrigen Preisen kaufen, zahlt jemand oder etwas den Preis."

"Und wenn man den Preis pro Tragevorgang betrachtet, ist es oft die beste Wahl für den Geldbeutel und die Umwelt, im Voraus in hochwertige Teile zu investieren, die man häufig tragen wird", schloss sie.

"Wow, die Vielfalt bei Denim ist beeindruckend," kommentierte Ani Wells, eine Vertreterin der Denim-Überwachungsgruppe Transformers Foundation, während eines Zoom-Gesprächs. "Man kann ein Paar für nur 20 Dollar bekommen, aber man kann auch in einen Satz investieren, der 20.000 Dollar kostet. Wenn man die 20-Dollar-Jeans betrachtet, ist es vernünftig anzunehmen, dass die Arbeit nicht den üblichen Standards entspricht, wenn man bedenkt, wie viele Hände diese Jeans berührt haben. Es ist wahrscheinlich, dass die Arbeiter nicht angemessen bezahlt werden und billige Materialien verwendet werden, um den Preis niedrig zu halten.

Laut Wells liegt der ideale Preisbereich für Jeans zwischen 100 und 400 Dollar. "Ich glaube wirklich, dass es viele umweltfreundliche Marken gibt, die fantastische Jeans für etwa 150 bis 200 Dollar herstellen", sagte sie. "Aber wenn man über 400 Dollar hinausgeht, glaube ich, dass man hauptsächlich für die Marke zahlt."

Malinsky stimmt generally mit dieser Meinung überein, warnt jedoch auch vor dem Herstellungsprozess von extrem günstigen Denim.

Als Verbraucher ist es absolut in Ordnung, in Premium-Marken zu investieren, wenn man es sich leisten kann oder in einer Shopping-Laune ist. "Für einige Menschen ist der hohe Preis von Designerdunen gerechtfertigt, wenn sie diese Hose häufig tragen und sie das Zentrum ihres Outfits bildet", merkte Malinsky an.

Am Ende gibt es keinen Preis für das perfekte Denim-Paar - dasjenige, das man mehrmals die Woche trägt und das einem immer gut vorkommt. Also achte beim Einkaufen darauf, frage dich, ob Artikel unter 100 Dollar wirklich erschwinglich sind, probiere alles an und mache dir keine Gedanken darüber, was andere ausgeben.

Trotzdem, wenn das Staunen über die 19.000-Dollar-Denim immer noch nicht vergeht, denke daran, dass letztes Jahr ein Paar abgetragene Levi's von Kurt Cobain für über 400.000 Dollar verkauft wurde.

