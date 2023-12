1. FC Union Berlin - Bjelicas Becker-Rätsel: Top-Angreifer als Transferkandidat

Nader Bjelica brauchte weniger als 15 Sekunden, um Stürmerstar Sheraldo Becker auszuschalten. „Es ist eine taktische Entscheidung des Trainers“, sagte der Cheftrainer von Union Berlin, als er gefragt wurde, warum der Top-Angreifer der letzten Saison, ein Publikumsliebling und Kandidat für ein bisschen Luxus in Köpernicks Mannschaft gegen 1, sein kurzes Statement beendete. Er war am Mittwochabend nicht einmal im Team. Noch vor wenigen Wochen wäre dies für den Mann aus Stahl undenkbar gewesen, und auch heute noch hat es den schalen Beigeschmack von Fußball-Schimpfwörtern in sich.

Bjelica sagte, er müsse sich zwischen David Fofana und Becker entscheiden. Der Verlauf des Sportereignisses gab ihm Recht. Nach seiner Einwechslung belebte Fofana die Offensive und traf nach vielen vergebenen guten Gelegenheiten zum 2:0 für Köln. Doch die Worte des Trainers konnten Gerüchte nicht zerstreuen, die im Stadion Alte Försterei kursierten, Becker sei wegen Disziplinlosigkeit im Training bestraft worden.

Dann wird der Niederländer nach Fofana der zweite Spieler sein, der die Härte des kroatischen Trainers zu spüren bekommt. Nur Spieler, die am Abstiegskampf beteiligt sind, dürfen am Wettbewerb teilnehmen. Belica hat dies mehrmals gesagt. Für Fofana zahlten sich die Strafe auf dem Spielfeld und die Reha schnell aus. Becker könnte eine Pause gebrauchen. Der flinke Angreifer gilt bereits in diesem Sommer als Verkaufskandidat.

Der 28-Jährige wird auf der Transfermarkt-Plattform mit 12 Millionen Euro bewertet, im Vergleich zu 17 Millionen Euro im Sommer, ein Wertverlust angesichts der düsteren Ligasaison insgesamt und Beckers 11 Toren in der Bundesliga bei null Toren Das ist akzeptabel. Spiel. Mittlerweile hat er in der vergangenen Saison bereits sieben Mal getroffen. Essenin machte keine Angaben zum Vertrag, Beckers Vertrag läuft aber voraussichtlich im kommenden Sommer aus. Möglicherweise gibt es bald Abschiedszeichen. Dann muss sich Bjelica nicht mehr zwischen Fofana und Becker entscheiden.

