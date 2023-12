Religion - Bischof Ackermann: Die Kirche erlebt den größten Umbruch seit 200 Jahren

Laut Bischof Stephan Ackermann von Trier erlebt die katholische Kirche den größten Umbruch seit 200 Jahren. Die Religiosität nimmt weiter ab und die Entfremdung von der Kirche nimmt weiter zu: „Die Kirche befindet sich in einem epochalen Wandel“, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur Trier. „Wenn man es auf eins reduzieren will, dann ist es der Weg von der Volkskirche zur Entscheidungskirche.“

Auf den Punkt gebracht heißt das: Man wächst nicht einfach als Kirche, wie das in der Vergangenheit der Fall war. „Jetzt muss ich mich entscheiden, Christ zu werden und der Kirche anzugehören.“ Die Auswirkungen des Wandels sind seit Jahren sichtbar: viele Abwanderungen, ein Mangel an Pfarrern und ein Rückgang des kirchlichen Einflusses. Auch Missbrauchsskandale seit 2010 führten zur Abkehr vieler Gläubiger.

Kirchen werden definitiv „kleiner“ werden, sagte Ackerman. „Aber klein zu sein bedeutet nicht, dass sie keinen wesentlichen Beitrag mehr zur Gesellschaft leisten kann.“ Darüber hinaus werde die Kirche „weiblicher in der Repräsentation werden“. Bisher waren die Vertretungsebenen der Katholiken männerdominiert. „Das wird sich ändern. Da bin ich mir sicher“, sagte Bishop.

Wie lange wird das dauern? „Das kann je nach internationalen Entwicklungen länger dauern.“ Der Reformprozess schreitet voran: „Die Themen, die wir in Deutschland auf dem synodalen Weg bearbeiten, finden sich auch auf der Ebene der ökumenischen Kirche wieder.“ Dazu gehören Themen wie stärkere Beteiligung an Entscheidungsprozessen, Beteiligung von Frauen am kirchlichen Dienst und Sexualethik.

Der Unterschied zu Deutschland bestehe jedoch darin, dass „wir hier viel Wert auf Frauenthemen, Sexualmoral und Zölibat legen.“ Dieser „Schwerpunkt“ sei in der Weltkirche nicht erkennbar. „Aber das Problem ist da.“ Es gebe auch „bilaterale Gespräche“ zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Heiligen Stuhl über die Reform. Auch im Jahr 2024. „Wir werden sehen, wie es läuft.“

Ackermann sagte, die katholische Kirche in Deutschland könne durchaus ihren eigenen Weg gehen. „Natürlich gibt es immer Raum für Anpassungen an die spezifischen Gegebenheiten der Ortskirche“, etwa in der Seelsorge oder Liturgie. Er betrachtete auch den priesterlichen Zölibat und das Zölibat als „Elemente, innerhalb derer kirchliche Teillösungen gefunden werden können“.

Einige östliche katholische Kirchen, wie die syrisch-katholische oder die maronitische Kirche, haben bereits verheiratete Priester. „Wir haben es bereits. Das sind sozusagen unsere eigenen Lösungen“, sagte er. „Der Zölibat ist kein Dogma, er hat nichts mit Fragen des theologischen Dogmas zu tun.“ Er glaubt jedoch nicht, dass die örtliche Kirche irgendwelche Lösungen hat, wenn es um die Ordination von Frauen geht. „Daher kommt die theologische Substanz.“

Darüber hinaus laufen die Beratungen in Deutschland weiter: Im November wurde ein bischöflicher Ausschuss eingesetzt, der die Arbeit am „bischöflichen Weg“ des deutschen Reformprozesses fortführen soll. Ackman sieht keinen Trend zur Fragmentierung. „Niemand sagt, dass die Lösung darin besteht, dass die deutsche Kirche eine nationale Kirche wird.“ Sonst müsste man sich um diese Probleme nicht so viele Sorgen machen. „Gemeinsam wollen wir die Kirche verändern.“ Das ist eine Geduldsprobe für alle, die schnelle Ergebnisse erwarten. „Es war ein langer Prozess“, sagte Bishop.

Das Bistum Trier hat 1,2 Millionen Katholiken in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland.

