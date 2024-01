Biniam Girmay schrieb beim Giro d'Italia Geschichte, bevor ihn eine verrückte Augenverletzung zur Aufgabe zwang

Der Eritreer Girmay wurde der erste Schwarzafrikaner, der eine Etappe einer der großen Rundfahrten des Radsports gewann, als er auf der 10. Etappe des Giro zwischen Pescara und Jesi den Niederländer Mathieu van der Poel ausstach.

Etappe des Giro zwischen Pescara und Jesi den Niederländer Mathieu van der Poel überholte. Allerdings musste der 22-Jährige das Rennen aufgeben, nachdem ihm auf dem Podium ein Prosecco-Korken ins linke Auge geknallt war.

Nach Angaben des Teamarztes von Intermarché-Wanty-Gobert, Piet Daneels, erlitt Girmay eine Blutung in der vorderen Augenkammer, und es wurde ihm empfohlen, körperliche Aktivitäten zu vermeiden.

"Unsere Priorität ist die vollständige Heilung der Verletzung und deshalb haben wir gemeinsam mit dem Fahrer und dem Sportdirektor entschieden, dass Biniam nicht am Start der 11. Etappe stehen wird", so Daneels.

Nach den medizinischen Untersuchungen am Dienstag konnte Girmay in sein Hotel zurückkehren und mit seinen Teamkollegen feiern.

"Die Mannschaft hat vom Anfang bis zum Ende fast 99 Prozent geleistet", sagte Girmay.

"Ich bin wirklich glücklich über das Team und über das, was es geleistet hat. Jeder war vor dem Start, während des Rennens und nach dem Rennen super motiviert, wir haben uns wirklich gegenseitig geholfen und unterstützt. Es war eine gute Atmosphäre."

Girmay, der beim diesjährigen Giro sein Debüt bei der Grand Tour gab, lieferte sich auf den letzten 200 Metern der Etappe am Dienstag ein Sprintduell mit van der Poel, das der Alpecin-Fenix-Fahrer für sich entschied.

Van der Poel wurde übrigens auch von einem explodierenden Prosecco-Korken nach der ersten Etappe des diesjährigen Giro getroffen, blieb aber glücklicherweise unverletzt, nachdem dieser ihn im Gesicht getroffen hatte.

Der Giro begann am 6. Mai und endet am 29. Mai. Der Spanier Juan Pedro López führt derzeit die Gesamtwertung vor dem Portugiesen João Almeida und dem Franzosen Romain Bardet an.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com