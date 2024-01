Bills vs. Chiefs beweist einmal mehr, dass die NFL-Überstundenregeln nicht so fair sind wie im College

Dort angekommen, konnte jedoch nur Mahomes den Ball kontrollieren. Warum?

Sein Team gewann den Münzwurf, erhielt den Ball und erzielte einen Touchdown. Das bedeutete das Ende des Spiels und das Ende von Buffalos Saison.

Ist das fair? Viele Fans sind der Meinung, dass beide Teams in der Verlängerung mindestens einmal den Ball bekommen sollten, wie im College-Football. Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Statistiken, dass es im College-Football, insbesondere in den Playoffs, wahrscheinlich ein gerechteres System für die Entscheidung über den Ausgang der Verlängerung gibt.

Das College-System für die Verlängerung geht von einer einfachen Prämisse aus: Jedes Team, unabhängig davon, wer den Münzwurf für die Verlängerung gewinnt, erhält in der ersten Verlängerung eine Chance, von der 25-Yard-Linie des anderen Teams aus in die Offensive zu gehen. (Nach der ersten Overtime werden die Regeln etwas komplizierter.)

Die Mannschaft, die den Münzwurf gewinnt, entscheidet sich in der Regel dafür, zuerst in die Defensive zu gehen, da sie weiß, ob die andere Mannschaft einen Touchdown oder ein Field Goal erzielt hat oder ob sie nicht punkten konnte. Auf dieser Grundlage kann das Team, das als zweites an der Reihe ist, entscheiden, ob es mehr oder weniger aggressiv in die Offensive gehen will.

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es seit 2013 keinen statistischen Vorteil mehr für die zweite Mannschaft gibt. Laut den Daten von Rick Wilson, Professor an der Spears School of Business an der Oklahoma State University, und meinen Recherchen bei Sports Reference gab es zwischen 2013 und 2021 fast 300 Spiele mit Verlängerung, an denen Teams der Division I der Football Bowl Subdivision beteiligt waren.

Das Team, das den Ball als zweites erhalten hat, hat seit 2013 in 49,7 % der Fälle gewonnen, also in etwa 50 % der Fälle. Mit anderen Worten: Es gab keinen Vorteil für die zweite Mannschaft.

Auch in diesem Jahr zeigen die Statistiken keinen Vorteil für die Mannschaft, die den zweiten Ball erhält. Tatsächlich haben sie in den Daten von Sports Reference viermal mehr verloren als sie gewonnen haben. Das ist bemerkenswert, weil die Regeln in der vergangenen Saison angepasst wurden, wenn kein Team nach der ersten Verlängerung führt.(Lesen Sie hier mehr über diese Regeländerung.)

Es ist schwierig, in der Verlängerung fairer als 50/50 zu sein. Dennoch gab es in der Vergangenheit einige Leute, die behaupteten, das College-System sei nicht so fair, wie es diese Statistiken vermuten lassen. Dies wird in einem weit verbreiteten Tweet des ehemaligen NFL-Spielers und heutigen Analysten Ross Tucker, in diesem Ringer-Artikel von 2017 und in einem viel zitierten Reddit-Thread über die Fairness des Überstunden-Systems am College deutlich.

Ich habe diesen Leuten eigentlich zugestimmt, bevor ich mir die neuesten Daten angesehen habe. Es scheint so zu sein, dass es in früheren Daten einen leichten Vorteil für den zweiten Platz gegeben hat.

Der Ringer-Artikel zitiert eine Arbeit, die von Wilson mitverfasst wurde, der sich bereits mehrfach mit dem System der College-Überstunden befasst hat, und aus der hervorgeht, dass das Team, das den Ball als zweites bekam, von 1995 bis 2006 in 55 % der Fälle gewann. Die Co-Autoren dieser Studie stellten jedoch fest, dass die Stichprobengröße so gering war, dass dieser Unterschied statistisch kaum signifikant war.

Wilson teilte mir in einer E-Mail mit, dass "es keinen statistisch signifikanten Unterschied (d. h. Vorteil) gibt, wenn man in College-Football-OTs zuerst auf die Verteidigung setzt." Ein besserer Prädiktor für Sieg oder Niederlage in der Verlängerung ist die Frage, ob man das talentiertere Team hat.

Das NFL-System ist ganz anders. Ein Team kann den Münzwurf für die Verlängerung gewinnen, den Eröffnungskickoff erhalten und mit einem Touchdown gewinnen, ohne dass das andere Team in der Offensive ist. Erzielt das empfangende Team bei seinem ersten Ballbesitz keinen Touchdown (oder erzielt das kickende Team bei einem Turnover keinen Touchdown), geht das Spiel weiter.

Das derzeitige System (bei dem man nicht mit einem Field Goal im ersten Ballbesitz der Verlängerung gewinnen kann) gilt seit 2011 für die Playoffs und seit 2012 für die reguläre Saison.

Konfetti fällt nach dem 34:28-Sieg der Patriots gegen die Falcons in der Overtime während des Super Bowl LI im NRG Stadium am 5. Februar 2017 in Houston, Texas.

Laut der Stathead-Datenbank gab es nach den aktuellen Regeln für den Sieg in der Verlängerung (einschließlich der Postseason) über 160 Spiele mit Verlängerung. Das Team, das zuerst den Ball bekam, hat 52 % der Spiele gewonnen. Die Mannschaft, die den Anstoß ausgeführt hat, hat in 41 % der Fälle gewonnen. In den übrigen Fällen gab es ein Unentschieden, wie es in der regulären Saison vorkommt, wenn in der nunmehr 10-minütigen Verlängerung kein Tor fällt.

Mit anderen Worten: Im aktuellen NFL-Verlängerungssystem hat die Mannschaft, die den Ball zuerst bekommt, einen Vorteil von 11 Prozentpunkten. Seit 2017, als die Nachspielzeit in der regulären Saison auf 10 Minuten verkürzt wurde, beträgt der Vorteil in regulären Saisonspielen etwa 15 Prozentpunkte (54 % zu 39 %).

Um es klar zu sagen: Der Vorteil des Teams, das in der NFL-Verlängerung zuerst den Ball bekommt, ist nicht überragend. Ich war überrascht, wie gering er ist. Wenn man statistische Tests durchführt, liegt er am Rande der statistischen Signifikanz.

Neil Paine von FiveThirtyEight bezeichnet den scheinbaren Vorteil für Teams, die den Ball zuerst bekommen, als "klein, aber bedeutsam". Als ich mich mit ihm unterhielt, stellte er fest, dass er etwas kleiner ist als der Heimvorteil (d. h. die Heimmannschaft gewinnt in der regulären Saison etwa 14 Prozentpunkte häufiger), "aber immer noch eine Rolle spielt, wenn er dauerhaft ist."

Anders ausgedrückt: Ein gutes Team kann ein schlechtes Team immer noch in der Verlängerung schlagen. Aber wenn die Teams ziemlich gleichstark sind, ist es wahrscheinlich wichtig, den Ball zuerst zu bekommen.

In den Playoffs sind die Teams in der Regel recht ausgeglichen. Obwohl die Stichprobengröße nur 11 Spiele beträgt, hat das Team, das seit 2011 in der Verlängerung zuerst den Ball hatte, 10 Mal gewonnen - eine kleine Stichprobengröße, aber eine ziemlich große statistische Abweichung.

Fragen Sie einfach jeden Fan der Atlanta Falcons nach Super Bowl LI im Jahr 2017, als die New England Patriots in der Verlängerung gewannen, ohne dass die Offense der Falcons jemals das Feld betreten hatte. Die Patriots taten dasselbe mit den Chiefs zwei Jahre später im AFC Championship Game. Jetzt haben es die Chiefs mit den Bills getan.

Es gibt einen Grund, warum viele Falcons-Fans nach dem Super Bowl gejammert haben. Heute kennen viele Bills-Fans den Schmerz.

