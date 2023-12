Billie Eilish sagt, der "Barbie"-Song "What Was I Made For?" sei persönlicher als sie dachte

"Ich schwöre bei Gott, ich habe nicht ein einziges Mal an mich gedacht", sagte Eilish über das Schreiben des für den Golden Globe nominierten Songs in einem neuen Clip des Songwriter Roundtable von The Hollywood Reporter, der am Sonntag veröffentlicht wurde. "Ich habe an eine Figur gedacht und mein Bruder hat an eine Figur gedacht."

Eilish schrieb den größten Teil des Songs, ein eindringliches Stück, in dem es um die Suche nach Sinn und Zweck geht, zusammen mit ihrem Kollegen und Bruder Finneas in einer Nacht, sagte sie.

Erst als sie den Song einem Freund vorspielte, wurde ihr klar, dass sie versehentlich etwas geschrieben hatte, das ihr sehr am Herzen lag.

"Wir saßen im Auto und ich dachte nur: 'Oh mein Gott... dieser Typ singt über mich'", sagt sie und lacht.

Zu Beginn des Chats sagte Eilish, dass sie das Songschreiben "sehr schwierig" findet und "ich finde Ehrlichkeit beim Songschreiben sehr schwer und unerreichbar." Sie hatte sich darauf gefreut, für den Film von Warner Bros., der weltweit 1,5 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielte, einen Song zu schreiben, der nicht von ihrem eigenen Leben handelt. (Das Studio gehört wie CNN zu Warner Bros. Discovery.)

Die "Bad Guy"-Sängerin beschrieb den Moment, in dem ihr klar wurde, dass der Song eine persönliche Bedeutung hatte, als "beängstigend" und sagte, sie habe sich gefühlt, "als ob du aufgewacht wärst und jemand ein Foto von dir im Schlaf gemacht hätte."

Eilish und Finneas veröffentlichten "What Was I Made For?" im Juli vor dem Kinostart des "Barbie"-Films.

Der Song ist neben "I'm Just Ken" von Ryan Gosling und Mark Ronson, "Road to Freedom" von Lenny Kravitz, "Dance the Night" von Dua Lipa, "Peaches" von Jack Black und "Addicted to Romance" von Bruce Springsteen für einen Golden Globe als bester Originalsong nominiert.

