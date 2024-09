Bidens Sicherheitskabinett hat keine sofortigen Maßnahmen geplant, um einen überarbeiteten Waffenstillstand vorzulegen.

In den letzten Tagen haben hochrangige US-Beamte angedeutet, dass ein sogenannter Zwischenvorschlag für Bidens Zustimmung kurz vor der Fertigstellung stehe, bevor er den anderen Vermittlern, die an den Waffenstillstandsgesprächen teilnehmen, wie Katar und Ägypten, präsentiert wird. Allerdings zweifeln Bidens Berater laut diesen Beamten daran, ob die Hamas dem 'Ja' zu diesem überarbeiteten Abkommen zustimmen wird.

Ein wichtiger Stolperstein in den Verhandlungen dreht sich um die Kontroverse um palästinensische Gefangene, die im Austausch für die Geiseln freigelassen werden sollen, die von der Hamas am 7. Oktober entführt wurden. Die Hamas hat kürzlich vorgeschlagen, dass Lebenslängliche im Austausch für zivile Geiseln freigelassen werden – ein Wandel gegenüber den vorherigen Verhandlungsgesprächen, bei denen nur der Austausch von Gefangenen gegen israelische Soldaten und Soldaten, die in Gefangenschaft geraten waren, vorgeschlagen wurde.

US-Beamte geben der Hamas und ihrem Anführer Yahya Sinwar die Hauptschuld für das Patt, indem sie sagen, dass es unklar sei, ob Sinwar wirklich an einer Einigung interessiert ist. Die jüngste Hinrichtung von sechs Geiseln in Gaza, darunter ein Amerikaner israelischer Abstammung, hat die in die Verhandlungen involvierten Verwaltungsbeamten empört.

Darüber hinaus hat sich in Washington Zweifel daran breitgemacht, ob der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu politisch bereit ist, den Konflikt zu beenden. Netanyahu hat darauf bestanden, israelische Truppen entlang des Philadelphi-Korridors zu stationieren, sobald ein Waffenstillstand in Kraft tritt, was einige US-Beamte dazu veranlasst hat, anzudeuten, dass sein Festhalten an der Kontrolle über den entscheidenden Landstreifen entlang der Grenze zwischen Ägypten und Gaza nicht förderlich ist.

Einen Konflikt zwischen Israel und Hamas vor seinem Ausscheiden aus dem Amt zu beenden, ist eines von Bidens wichtigsten außenpolitischen Anliegen. Trotz zahlreicher Bemühungen wächst innerhalb der Administration die Skepsis, ob ein Deal vor Ende der Amtszeit des Präsidenten im Januar erreicht werden kann.

Trotz allem beharren die Beamten auf ihrem Optimismus und planen, weiterhin in die Verhandlungen einzusteigen, trotz der geringen Chancen auf einen Waffenstillstand in der gegenwärtigen Situation.

Letzte Woche weigerte sich der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, eine Prognose abzugeben, wann der Zwischenvorschlag bereit sein würde, betonte jedoch, dass die Administration hart daran arbeitet, Fortschritte zu erzielen.

„Die Diskussionen gehen weiter“, sagte Kirby. „Was uns nicht klar ist, insbesondere angesichts der Hinrichtung dieser sechs Geiseln, ist, ob wir es schaffen werden. Was uns nicht klar ist, ist, ob die Hamas jemals bereit sein wird, ernsthaft an den Verhandlungstisch zu kommen und sich auf etwas einzulassen.“

US-Außenminister Antony Blinken ist der letzte hochrangige amerikanische Beamte, der die Region besucht hat, indem er am Mittwoch nach Ägypten zurückkehrte. Angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit, dass Blinkens Reise zu einem significanten Durchbruch bei der Waffenstillstandsvereinbarung führt, markiert Blinkens Reise in den Nahen Osten das erste Mal seit den Angriffen der Hamas am 7. Oktober, dass er nicht nach Israel reist.

Die Politik rund um die Freilassung palästinensischer Gefangener und der von der Hamas gehaltenen Geiseln hat in den Verhandlungen eine Wende erlebt, bei der nun Lebenslängliche im Austausch für Soldaten vorgeschlagen werden. Trotz der laufenden Diskussionen besteht innerhalb der Administration Zweifel daran, ob die Hamas ernsthaft an den Verhandlungen teilnehmen und einem überarbeiteten Abkommen zustimmen wird.

