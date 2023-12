Bidens fahren nach St. Croix, um sich vor dem heißen Jahr 2024 ein letztes Mal zu entspannen

Es ist ein vertrauter Ort: Die Bidens machen seit mehr als einem Dutzend Jahren Urlaub auf den Jungferninseln und haben eine Routine von Strandtagen und Golfausflügen inmitten von Bougainvillea-Hecken und Palmen entwickelt.

Letztes Jahr flüchtete Biden mit seiner Frau nach St. Croix, bevor er eine endgültige Entscheidung über seine erneute Kandidatur traf, und auch 2019 zog er sich dorthin zurück, um sich auf seine erste Herausforderung gegen Donald Trump vorzubereiten.

In diesem Jahr wird sich Biden erneut auf eine Wahl vorbereiten - seine letzte nach mehr als 50 Jahren im öffentlichen Leben - während er die 80-Grad-Tage und leichten Passatwinde der Insel genießt.

Der einwöchige Aufenthalt auf den Jungferninseln bildet den Abschluss eines Jahres, das den Präsidenten vor große Herausforderungen gestellt hat, darunter zwei Kriege in Übersee, sinkende Zustimmungsraten und die Sorge der Demokraten um seine geschwächte politische Position auf dem Weg ins Jahr 2024.

Er trifft am selben Tag ein, an dem sein Spitzendiplomat und andere hochrangige Beamte in Mexiko nach diplomatischen Lösungen für den Ansturm von Migranten an der Südgrenze der USA suchen - ein Thema, das bei den Wahlen im nächsten Jahr eine zentrale Rolle zu spielen scheint.

Und die Gesetzgeber feilschen weiter um Bidens Finanzierungsanträge für die Ukraine, Israel und die Grenze und ziehen sich den Zorn des Weißen Hauses zu, das Washington über die Feiertage verlässt, ohne die neue Hilfe zu genehmigen.

Trotz der Herausforderungen schien es nie eine Frage zu sein, dass Biden das Jahr 2023 in den Tropen ausklingen lassen würde, wie es schon seit Jahren seine Tradition ist.

Urlaube des Präsidenten sind seit langem ein Balanceakt zwischen Familienzeit und Krisenmanagement. Der präsidiale Apparat aus Adjutanten, Kommunikationsausrüstung und Sicherheitskräften begleitet Biden überall hin, auch in die Karibik.

Schon jetzt wurden Bidens Ferien durch die Furcht vor einem sich ausweitenden Konflikt im Nahen Osten unterbrochen. Am Weihnachtsmorgen wurde er in Camp David über die Angriffe auf einen US-Stützpunkt im Irak unterrichtet und ordnete später Vergeltungsschläge gegen die verantwortliche iranische Stellvertretergruppe an.

Am Mittwoch wurde Biden an Bord der Air Force One von seinem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan begleitet, der eine zentrale Rolle bei der amerikanischen Reaktion auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas gespielt hat. Sullivan reiste Anfang des Monats nach Israel, um mit hochrangigen Vertretern, darunter dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, über den Übergang zu einer Phase geringerer Intensität der Kämpfe in Gaza zu sprechen.

Sullivan begleitete auch Biden letztes Jahr nach St. Croix, als der Krieg in der Ukraine in seinen 10.

Die Zeichen der präsidialen Entourage waren in St. Croix im Vorfeld von Bidens Ankunft sichtbar: die Jumbo-Transportflugzeuge vom Typ C-17, die zwischen den Puddle Jumpers auf dem Flughafen standen; temporäre Sicherheitskontrollpunkte zwischen den Blumen entlang der ruhigen Küstenstraße; ungewöhnlich viele Besucher aus Washington.

In den vergangenen Jahren hat sich Biden in St. Croix meist aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seine Zeit in einem abgelegenen Haus verbracht, das Bill und Connie Neville gehört, die das Weiße Haus als Bidens Freunde bezeichnet hat. Sie sind auch Spender der Demokraten.

Im Jahr 2022 wurde Biden nur von der First Lady und zwei seiner Enkelkinder, Hunter und Natalie, begleitet, die Kinder des verstorbenen Präsidentensohns Beau sind.

Während ihrer Besuche in den Jahren nach Bidens Amtszeit als Vizepräsident, als sein Sicherheitsapparat schrumpfte und die Normalität in ihren Alltag zurückkehrte, konnte man das erste Paar gelegentlich ohne Gefolge auf der Insel sehen, wo sie in einem gemieteten Toyota-Limousine durch die blumengesäumten Straßen fuhren.

Biden ist aufgetaucht, um eine Runde Golf im Buccaneer Resort zu spielen, einem Par-70-Platz, der auf der Website des Resorts als "anspruchsvoll, aber sehr spielbar" beschrieben wird.

Und er hat gelegentlich zu Abend gegessen, unter anderem letztes Jahr in einem der besten Restaurants der Insel.

Als er danach mit zwei seiner Enkelkinder auftauchte, fragten ihn die Reporter nach seinen Plänen für 2024.

"Stehen da Wahlen an?", fragte er scherzhaft, bevor er voraussagte: "2023 wird ein gutes Jahr werden."

Bidens Loyalität zu St. Croix, einem US-Territorium, ist die auffälligste eines amerikanischen Politikers in der jüngeren Geschichte. Vor Bidens Besuch im Jahr 2022 hatte kein amtierender amerikanischer Präsident St. Croix besucht, seit Harry S. Truman 1948 mit der Yacht USS Williamsburg anreiste.

Im Jahr 1997 besuchte Präsident Bill Clinton das benachbarte St. Thomas, eine weitere der US-Jungferninseln, während seines Winterurlaubs, charterte einen Katamaran mit seiner Familie und ging mit Tochter Chelsea schnorcheln.

Eines wird Biden auf St. Croix nicht finden: Stimmen für seine Wiederwahl. Die Einwohner des organisierten, nicht inkorporierten Territoriums können nicht an den US-Präsidentschaftswahlen teilnehmen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com