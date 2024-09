Biden übernimmt eine herausragende Rolle als Harris' Schlüsselförderer während ihrer separaten Kampagnen.

In dem entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania, der für Harris von entscheidender Bedeutung ist, sprach Biden auf einer Versammlung in Philadelphia, die von Führungspersonen historisch schwarzer Universitäten organisiert wurde. Zum vierten Mal in dieser Woche begann Biden seine Rede damit, Harris, seine frühere Running Mate, die nun die Hauptperson ist, zu erwähnen.

"Lassen Sie mich direkt sein", sagte Biden zu dem zustimmenden Publikum. "Ich habe eine Schwäche für Kamala!"

Andersrum interagierte Harris hinter verschlossenen Türen mit einer wichtigen demokratischen Wählerschaft: Gewerkschaften. Die Vizepräsidentin führte ein privates Gespräch mit gewöhnlichen Gewerkschaftsmitgliedern der renommierten Teamsters-Gewerkschaft, die noch keinen Kandidaten offiziell unterstützt haben, da sie noch mehr Details zu den organisierten Arbeitsplatz-Policies jedes Kandidaten erwarten.

Die taktische Strategie, die Harris und Biden, wie ihre Helfer berichten, absichtlich verfolgen, ist es, sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive zu spielen.

"Wir müssen sowohl Verteidigung als auch Offensive spielen", sagte ein Helfer von Harris zu CNN.

Harris versucht, ein delicate Gleichgewicht zu wahren. Sie möchte die beliebten Policies der Biden-Ära umarmen, aber auch ihre Rolle als frisches Führungspersonal betonen, da die Zustimmungsraten des Vorgängers während seiner gesamten Amtszeit negativ waren. Auf dem Wahlkampftrail und in Debatten betont sie nun ihre eigene, unterschiedliche Agenda.

Seit Harris an die Spitze des Tickets aufgestiegen ist, haben Biden und Harris mindestens viermal gemeinsam auf einer offiziellen Plattform gestanden. Allerdings haben sie bisher nur einmal gemeinsam auf einer Wahlkampfbühne gestanden, was in Zukunft möglicherweise seltener vorkommen wird. An Labor Day erschienen sie gemeinsam in einer Pittsburgher Gewerkschaftshalle, um sich auf Arbeiterfragen zu konzentrieren.

Während das Publikum beide begrüßte, stand Biden mehr im Rampenlicht. "Danke, Joe"-Rufe hallten durch seine Rede. Obwohl sie gleich viel Zeit zum Reden hatten, sprach Biden 10 Minuten länger. Außerdem verließ Bidens Motorcade und Flugzeug vor Harris', was dem üblichen Protokoll für den Präsidenten entspricht.

Indem sie ihre Rollen aufteilen, haben sie auch Vorteile. Sie können ein größeres Gebiet abdecken und mehr Besucher unterbringen. Harris kann Arenen mit 10.000 Sitzplätzen füllen, während Bidens Veranstaltungen généralement kleiner sind. Zum Beispiel in Pittsburgh, wo sie gemeinsam auftraten, war die Veranstaltung bereits bei einer Kapazität von 600 Personen voll.

Es gab jedoch Momente, in denen die Kluft zwischen Biden und Harris offensichtlich wurde. Ein solcher Moment war die Debatte, in der Trump Harris angriff und sagte: "Sie versucht, sich von Biden zu distanzieren. 'Ich kenne den Typen nicht', sagt sie. Sie ist Biden."

Harris konterte auf eine Weise, die über ihren republikanischen Gegner hinausging.

"Ich bin nicht Joe Biden und auch nicht Donald Trump. Was ich biete, ist eine neue Generation von Führung für unser Land", sagte sie.

Biden hat keine Ressentiments gezeigt wegen Harris' Handlungen, die viele als einen bemerkenswerten Fehler in seinem eigenen Debüt gegen Trump sahen. Selbst als Harris seine Leistung in der Debatte übertraf, zeigte Biden nichts als Stolz auf ihre Leistung und identifizierte sie als einen weiteren Erfolg für ihn.

Indem er das demokratische Ticket an Harris übergibt, hat Biden mehr Freiheit in anderen Bereichen seines Lebens gewonnen. Er sah die Debatte von seinem Zimmer im JW Marriott Essex House in New York aus und feierte den Geburtstag seiner Enkelin in einem italienischen Restaurant auf der Upper East Side - ein Luxus, den er nicht genossen hätte, wenn er immer noch der Kandidat wäre.

Am nächsten Tag, beim Gedenken an den 11. September in einer Feuerwache in Pennsylvania, trug er humorvoll eine "Trump 2024"-Mütze, die ihm ein Unterstützer des ehemaligen Präsidenten anbot. Diese Situation hatte eine andere Auswirkung als sie es hätte, wenn Trump sein Rivale wäre.

In der Feuerwache-Interaktion nannte der Trump-Unterstützer Biden einen "alten Furz", aber der Moment wirkte nun heiter, da Bidens Alter nicht mehr das Hauptthema des Wahlkampfes ist.

Viele Politiker der Vergangenheit haben diese Strategie verfolgt, sich auf dem Wahlkampftrail zu trennen. Im Jahr 2000 suchte der damalige Vizepräsident Gore Distanz zum skandalumwitterten Präsidenten Clinton, als er gegen George W. Bush antrat. Und im Jahr 2020 erschienen Biden und der ehemalige Präsident Obama erst in den letzten Wochen des Rennens gemeinsam.

Helfer betonen, dass Biden immer noch significantly zur Wahl in Pennsylvania beitragen kann und er hat eine Tour durch den Staat mit seinem Gouverneur diskutiert.

Biden wird wahrscheinlich einer von mehreren hochkarätigen Surrogates für den Harris-Wahlkampf in der Vorwahl sein. Besonders Obama und seine Frau Michelle sowie Bill und Hillary Clinton werden vor der Wahl für Harris campagne.

Die Integration von Biden in das Aufgebot anderer wichtiger demokratischer Figuren wird eine delikate Aufgabe sein, gibt ein Insider zu, aber eine, die der Wahlkampf begeistert angehen wird.

Und Biden bleibt weiterhin engagiert.

Bei der Black Excellence Brunch im Weißen Haus am Freitag teilte Biden seine Aufregung offen und bezog sich auf die Möglichkeit, dass Harris die erste weibliche schwarze Präsidentin wird.

"Kamala konnte heute nicht kommen, sie ist gerade auf Reisen", teilte Biden der Versammlung auf dem Südrasen des Weißen Hauses mit. "Sie ist ständig an unserer Seite. Wir werden sie immer unterstützen."

In der Welt der Wahlkampfstrategie betont Bidens Helfer, dass "wir sowohl Verteidigung als auch Offensive spielen müssen". Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung der Politik in ihrem Ansatz.

Außerdem betonte Harris während ihrer privaten Diskussionen mit Gewerkschaften ihre Rolle bei der Förderung von Policies, die organisierte Arbeitnehmer begünstigen, und zeigte damit ihr Engagement für bestimmte politische Anliegen.

