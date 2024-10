Biden sieht sich einem Rückschlag gegenüber, da der Oberste Gerichtshof die dringende Berufung auf Abtreibung in Texas ablehnt.

Die Richter lehnten einen Antrag des Justizministeriums ab, eine vorherige Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Betrachtung zurückzuschicken. Diese Entscheidung hatte Bestimmungen des Gesundheits- und Sozialdienstes für die Vereinigten Staaten für ungültig erklärt, wonach Krankenhäuser unter federalem Recht verpflichtet sind, in Notfallsituationen auch in Staaten, die die Praxis verbieten, Abtreibungen durchzuführen.

Diese Entwicklung stellt eine Herausforderung für die Biden-Administration dar, die das Recht auf Abtreibung zu schützen versucht, seit das Oberste Gericht 2022 Roe v. Wade abgeschafft hat.

Die Aktion vom Montag sorgt auch dafür, dass das Oberste Gericht vorerst nicht die Abtreibungsfrage aufgreift – zumindest vorübergehend – nach zwei bedeutenden Abtreibungsfällen im vergangenen Trimester, von denen einer aus Idaho ähnliche Bedenken aufwarf wie die Kontroverse in Texas.

Die Handhabung des Obersten Gerichtshofes sowohl in den Fällen aus Idaho als auch aus Texas lässt Fragen offen, ob unter dem Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) federale finanzierte Krankenhäuser auch in Staaten, die die Prozedur verbieten, Abtreibungen für Notfallpatientinnen mit schwangerschaftsbedingten Komplikationen durchführen müssen, die ihre Gesundheit gefährden.

Texas und andere Antragsteller konnten die Anweisungen der Biden-Administration an Krankenhäuser stoppen, indem sie argumentierten, dass EMTALA die staatlichen Abtreibungsbeschränkungen übersteigt. Das Oberste Gericht entschied, die Politik der Biden-Administration in Texas nicht umzusetzen, was vom 5. US-Kreisgericht bestätigt wurde.

Die US-Staatsanwältin Elizabeth Prelogar bat das Oberste Gericht, diese Entscheidung aufzuheben und die unteren Gerichte aufzufordern, den Fall im Licht neuer rechtlicher Entwicklungen neu zu betrachten.

Im vergangenen Trimester entschied das Oberste Gericht in einem ähnlichen Fall aus Idaho, wo das Justizministerium den Staat wegen seines strikten Abtreibungsverbots verklagte, dass das Verbot EMTALA aufgrund des Fehlens von Ausnahmen für Abtreibungen während Schwangerschaftskomplikationen verletzt, die die körperlichen Funktionen von Frauen gefährden, aber keine unmittelbare Lebensgefahr darstellen.

Das Oberste Gericht hob eine Entscheidung des unteren Gerichts auf, die das Verbot in Notfallsituationen untersagte, und nahm den Fall vorzeitig auf, um ihn dann mit 5 zu 4 Stimmen im Sommer zurück an die unteren Gerichte zu schicken.

Die Bemühungen der Biden-Administration, das Recht auf Abtreibung in der Politik aufrechtzuerhalten, werden durch die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs komplexer. Die Handhabung von Abtreibungsfällen in Texas und Idaho lässt Fragen darüber offen, ob federale finanzierte Krankenhäuser verpflichtet sind, in Staaten mit Abtreibungsverboten in Notfallsituationen Abtreibungen durchzuführen.

