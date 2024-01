Biden eröffnet Wahlkampf für 2024 mit geplanter Rede am 6. Januar in der Nähe von Valley Forge

Der Vorstoß im Januar, zu dem auch separate Veranstaltungen für Vizepräsidentin Kamala Harris gehören, ist Bidens erster öffentlicher Wahlkampfauftritt im Jahr 2024, nachdem er den größten Teil des letzten Jahres mit Reisen zu offiziellen Veranstaltungen im Weißen Haus und geschlossenen politischen Spendensammlungen verbracht hat. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Wahlkampffunktionäre den Kontrast zu Trump, den sie als wahrscheinlichen Kandidaten der Republikaner ansehen, verstärken wollen, da die GOP-Vorwahlen in diesem Monat beginnen.

Am Samstag, dem dritten Jahrestag des Aufstands vor dem US-Kapitol am 6. Januar 2021, wird Biden in den umkämpften Bundesstaat Pennsylvania reisen, um eine Rede in der Nähe von Valley Forge zu halten, der historischen Stätte des Revolutionskriegs, die vor fast 250 Jahren George Washington und die Kontinentalarmee beherbergte.

"Der Präsident wird direkt darauf hinweisen, dass Demokratie und Freiheit, zwei mächtige Ideen, die die 13 Kolonien vereinten und für die Generationen in der Geschichte unserer Nation gekämpft haben und gestorben sind, auch heute noch im Mittelpunkt unseres Kampfes stehen", sagte Quentin Fulks, der stellvertretende Wahlkampfleiter von Biden-Harris.

Der Präsident wird dann am Montag nach Charleston, South Carolina, reisen, um in der Mother Emanuel AME Church zu sprechen, einer historischen schwarzen Kirche, in der 2015 neun Menschen getötet wurden, nachdem ein Schütze das Feuer auf eine Bibelstudiengruppe eröffnet hatte.

"Ob es sich nun um weiße Rassisten handelt, die eine historische amerikanische Stadt wie Charlottesville angreifen, um den Angriff auf die Hauptstadt unserer Nation am 6. Januar oder um einen weißen Rassisten, der vor fast neun Jahren Kirchenbesucher in der Mother Emanuel ermordet hat - Amerika ist besorgt über den Anstieg der politischen Gewalt und entschlossen, sich dagegen zu stellen", fügte Fulks hinzu.

Harris wird am Samstag selbst nach South Carolina reisen und bei der jährlichen Klausurtagung der AME Women's Missionary Society des 7. episkopalen Distrikts in Myrtle Beach eine Rede halten. Der Bundesstaat hat Bidens Vorwahlkampagne im Jahr 2020 wiederbelebt, und die Vorwahlen am 3. Februar werden ein wichtiger Test für die schwarzen Wähler sein.

Später in diesem Monat wird Harris den 51. Jahrestag von Roe v. Wade mit einer Tour zu reproduktiven Freiheiten in Wisconsin begehen, bei der die Kampagne die Abtreibungsrechte in den Mittelpunkt ihrer Argumente stellen will.

Es wird erwartet, dass Bidens politische Veranstaltungen in den kommenden Monaten an Tempo zunehmen werden, obwohl offizielle Stellen nicht sagen wollten, wie häufig er in der unmittelbaren Zukunft auf Wahlkampftour gehen wird. Es wird erwartet, dass die Kampagne die ersten Monate des Jahres 2024 damit verbringen wird, ihre Aktivitäten auszubauen, einschließlich der Einstellung von mehr Führungskräften in den umkämpften Bundesstaaten in diesem Monat, mit dem Ziel, bis zum Frühsommer mit "Volldampf" zu arbeiten. Das Biden-Team wird voraussichtlich auch eine neue Werbekampagne ankündigen, bevor Biden diese Woche nach Pennsylvania reist.

Die Maßnahmen kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem Bidens Team versucht, bei skeptischen Wählern zu punkten, da einige Umfragen zeigen, dass der Präsident in hypothetischen direkten Duellen gegen Trump zurückliegt. Wahlkampffunktionäre argumentieren seit langem, dass frühe Umfragen das Endergebnis nicht vorhersagen und dass die Wahl, vor der die Wähler stehen, klarer wird, je mehr Menschen sich darauf konzentrieren, was 2024 auf dem Spiel steht.

"Als Joe Biden vor vier Jahren für das Amt des Präsidenten kandidierte, sagte er, dass wir im Kampf um die Seele Amerikas stehen. Und mit Blick auf den November 2024 sind wir das immer noch. Die Bedrohung, die Donald Trump im Jahr 2020 für die amerikanische Demokratie darstellte, ist in den vergangenen Jahren nur noch schlimmer geworden", sagte die Leiterin der Biden-Harris-Kampagne, Julie Chavez Rodriguez. "Die Wähler haben im nächsten Jahr nicht nur die Wahl zwischen konkurrierenden Regierungsphilosophien. Die Wahl für das amerikanische Volk im November 2024 wird sich um den Schutz unserer Demokratie und der grundlegenden Freiheiten aller Amerikaner drehen."

Beamte sagten, sie seien auch auf die Möglichkeit vorbereitet, dass ein anderer Kandidat als GOP-Kandidat auftritt, aber das republikanische Feld habe Trumps Ansatz und Agenda vollständig übernommen.

"Die Kandidaten für 2024 haben immer wieder deutlich gemacht, dass sie Donald Trumps antidemokratische und freiheitsfeindliche Rhetorik und Aktionen nicht nur akzeptieren, sondern voll und ganz unterstützen", sagte Chavez Rodriguez.

Chavez Rodriguez räumte auch ein, dass die Wahl 2024 sehr knapp ausfallen wird, als er von CNN gefragt wurde, welche Ressourcen die Kampagne aufwenden muss, da sie mit der Konkurrenz von Kandidaten dritter Parteien konfrontiert ist, von denen erwartet wird, dass sie weiter kandidieren und dem Präsidenten wichtige Wähler abspenstig machen könnten.

"Wir wissen, dass dies eine sehr knappe Wahl sein wird und der Präsident und der Vizepräsident mehrere Wege zum Sieg haben. Und unsere Kampagne wird sich weiterhin darauf konzentrieren, ihre Wähler zu überzeugen und die Koalition aufzubauen, die den Präsidenten und den Vizepräsidenten 2020 ins Weiße Haus gebracht hat", sagte Rodriguez.

Die Kampagne hob auch die Investitionen hervor, die sie tätigt, um mit den Wählern zu kommunizieren, einschließlich der schwarzen und hispanischen Wähler, inmitten einiger Anzeichen von Spannungen innerhalb wichtiger Teile ihrer Koalition. Angesichts der schwindenden Unterstützung für Biden unter den Wählern dieser beiden Demografien wollte Fulks nicht sagen, ob die Kampagne besorgt sei, sondern dass es bei den Reisen von Biden und Harris nach South Carolina darum gehe, "zu praktizieren, was wir predigen".

"Wenn es um farbige Wähler geht, und wenn wir uns Sorgen machen, dann hat unsere Kampagne alles getan, was wir tun müssen, um im nächsten Herbst mit farbigen Gemeinschaften zu kommunizieren und sicherzustellen, dass sie zur Wahl gehen", sagte Fulks gegenüber Reportern.

Er fügte hinzu, dass die Kampagne versucht hat, früher und mehr als je zuvor in die Kommunikation mit diesen Wählern durch politische Werbung und frühzeitige Organisierungsbemühungen zu investieren.

"Das ist ein klares Signal, dass wir nicht warten und in letzter Minute mit dem Fallschirm in diese Gemeinden springen und sie um ihre Stimme bitten werden. Wir werden uns ihre Stimme verdienen", sagte er und fuhr fort: "Die farbigen Wähler sind diejenigen, für die bei dieser Wahl am meisten auf dem Spiel steht, und wir müssen sicherstellen, dass jeder einzelne von ihnen die Wahl, die vor ihnen liegt, versteht."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com