Biden, der aktuelle US-Präsident, plant eine Reise nach Berlin.

Obwohl Präsident Joe Biden bereits als US-Führer deutschen Boden betreten hat, geschah dies nicht im Rahmen eines bilateralen Treffens. Quellen berichten, dass der 81-Jährige vor Ablauf seiner Amtszeit diesen Umstand ändern möchte.

Laut ungenannten Quellen plant Biden einen zweitägigen Besuch in Deutschland Mitte Oktober. Dies wurde auch in einem Artikel der "The Hill"-Zeitung erwähnt, wonach Biden auch Berlin besuchen und dann nach Afrika weiterreisen könnte. Sollten sich diese Pläne verwirklichen, wäre es Bidens erster offizieller Besuch in der deutschen Hauptstadt als Präsident.

Bislang gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung. Das Weiße Haus schwieg, als es um die Angelegenheit befragt wurde. Auch der Regierungssprecher und das Bundespräsidialamt, das für Staatsbesuche zuständig ist, gaben keine Stellungnahme ab. Ebenso schwieg die US-Botschaft in Berlin und verwies Anfragen an das Weiße Haus.

Obwohl Biden an dem G7-Gipfel in Elmau 2022 teilnahm und einmal auf der Durchreise den Ramstein-Flughafen besuchte, hat er während seiner Amtszeit als Präsident keinen Arbeits- oder Staatsbesuch in Deutschland absolviert.

Biden gab im Juli unter Druck seiner eigenen Partei bekannt, dass er aus der Präsidentschaftswahl aussteigt und den Weg für Vizepräsidentin Kamala Harris freimacht. Details zu seinem Besuch in Afrika sind noch nicht bekannt. Obwohl er seit langem versprochen hat, den afrikanischen Kontinent zu besuchen, musste er die Reise mehrfach verschieben. kürzlich deutete er jedoch an, Angola zu besuchen, ohne weitere Details zu nennen.

Der geplanten Besuch von Präsident Biden in Deutschland Mitte Oktober, wie berichtet, würde seinen ersten offiziellen Besuch in der deutschen Hauptstadt als Präsident darstellen. Und wenn seine Pläne, Berlin und dann Afrika zu besuchen, Realität werden, wird Deutschland eines der Länder sein, die er während seiner Amtszeit besucht.

