Biden bereitet sich darauf vor, den Demokraten-Kongress zu eröffnen und betont, wie wichtig es ist, für Harris zu stimmen.

Die große Rede des Präsidenten am Montag bietet Biden eine der letzten bedeutenden Gelegenheiten, um sich an das amerikanische Volk zu wenden, da seine über fünfzigjährige politische Karriere allmählich zu Ende geht. Die Rede findet fast einen Monat nach Biddenes Ankündigung, aus dem Rennen 2024 auszusteigen und Vizepräsidentin Kamala Harris als seine Nachfolgerin zu unterstützen, statt.

Biden wird diese Gelegenheit nutzen, um Unterstützung für Harris' Präsidentschaftskandidatur zu sammeln, indem er vor Tausenden von demokratischen Delegierten und Mitgliedern in der United Center Arena in Chicago spricht. Diese Entscheidung erfolgte, nachdem viele innerhalb seiner Partei ihn gedrängt hatten, aus dem Rennen 2024 auszusteigen.

Biden-Berater glauben, dass er sich das Wohlwollen der Demokratischen Partei verdient hat, nachdem er eine erfolgreiche erste Amtszeit absolviert und die Führung an Harris übergeben hat. Der Präsident wird in seiner Rede argumentieren, Harris' Wahl zu unterstützen, ihre Erfolge hervorheben und betonen, wie wichtig es ist, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu besiegen, den er als Bedrohung für die Demokratie ansieht.

Ein Biden-Mitarbeiter erklärte: "Der Präsident wird darüber sprechen, wie wir im Kampf um die Seele Amerikas die Demokratie geschützt, ihren Erfolg gefeiert und jetzt mit Kamala Harris und Tim Walz dafür sorgen müssen." Er betonte auch, dass die Biden-Harris-Regierung zahlreiche Krisen geerbt habe, sie überwunden habe und nun auf eine erfolgreiche Zukunft hinarbeitet.

Als man den Präsidenten nach seiner Botschaft an die Demokraten auf dem Convention fragte, antwortete er: "Gewinnen."

Die First Lady Jill Biden, eine starke Verfechterin und Unterstützerin des Präsidenten, wird ebenfalls am Montag auf dem Convention sprechen, zusammen mit anderen Familienmitgliedern des Präsidenten. Der Präsident bereitet seine Rede mit seinem langjährigen Berater Mike Donilon und Vinay Reddy, dem Direktor der Redenschreiber im Weißen Haus, vor.

Biden-Mitarbeiter gaben an, dass der Präsident zufrieden mit dem Schwung um Harris' Präsidentschaftskampagne ist, trotz der Herausforderungen, die ihn dazu zwangen, aus dem Rennen 2024 auszusteigen. Sie glauben, dass seine schnelle Unterstützung für Harris zur Einheit der Demokratischen Partei beigetragen hat und eine zersplitterte Convention verhindert hat.

Das Convention wird die Errungenschaften der Biden-Harris-Regierung im Gegensatz zu Trumps Amtszeit präsentieren, indem es ihre erfolgreiche Bewältigung der Pandemie, das Wirtschaftswachstum, den Erhalt der Demokratie zu Hause und im Ausland sowie die Wiederherstellung der Höflichkeit im Weißen Haus hervorhebt.

Der Auftritt des Präsidenten auf dem Convention markiert einen vierjährigen Meilenstein seit seiner Nominierung 2016, die bemerkenswerterweise aufgrund der Covid-19-Pandemie ohne den üblichen Pomp stattfand. Während Harris das Hauptaugenmerk des Convention sein wird, werden kleine Huldigungen an Biden in Laufe der Woche einbezogen.

Ein Zitat aus Biddenes Ansprache im Oval Office, in der er seinen Rückzug aus dem Rennen 2024 ankündigte - "Die Geschichte liegt in Ihren Händen" - wird im United Center zu sehen sein, wo die Delegierten eintreten. Das Convention-Logo enthält die dreistreifige Flagge aus dem Biden-Harris-Kampagnenlogo, und die Delegierten werden Taschen mit einem "Cup of Joe"-Verweis erhalten.

Biden plant seine letzten Monate im Amt, indem er sich darauf konzentriert, sein Erbe durch die Umsetzung von Gesetzen, Kostenreduzierung und Außenpolitik zu festigen. Er wird in den kommenden Monaten mit Harris auf der Kampagnenstraße sein, obwohl die Häufigkeit ihrer Auftritte unklar bleibt.

Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in ihren neuen Rollen am Donnerstag lobte Biden Harris als "einen verdammt guten Präsidenten", während Harris ihren White-House-Partner pries. "Es gibt viel Liebe in diesem Raum für unseren Präsidenten, und ich denke, es gibt viele Gründe dafür", sagte Harris, während Unterstützer "Danke, Joe" skandierten.

Biden

Lesen Sie auch: