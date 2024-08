Biden äußert Vertrauen in das Waffenstillstandsabkommen in Gaza; Blinken Reisen in den Nahen Osten

In den zweitägigen Chats in Doha, der Hauptstadt von Katar, die am Freitag endeten, schlug die USA einen neuen Kompromissvorschlag an Israel und Hamas vor. Wie die Vermittler USA, Ägypten und Katar in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, soll dieser Vorschlag die "verbleibenden Lücken füllen". Das Ziel war, eine Vereinbarung zu treffen, und es wird berichtet, dass die Verhandlungen gut voranschreiten, wobei weitere Gespräche "vor dem Wochenende" in Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, stattfinden sollen.

Laut seines Ministeriums wird Außenminister Blinken am Samstag Israel besuchen. Biden sagte, dass Blinken "meine unerschütterliche Unterstützung für die Sicherheit Israels" bekräftigen und "unseren intensiven Einsatz fortsetzen wird, um diese Vereinbarung abzuschließen". Biden fügte hinzu, dass Blinkens Besuch dazu dienen soll, "klarzustellen, dass niemand in der Region handeln sollte, um diesen Prozess jetzt, da eine Vereinbarung bevorsteht, zu behindern".

Hamas, das an den Doha-Gesprächen nicht teilnahm, wies Bidens Aussagen zurück. "Eine Vereinbarung zu verkünden, ist reine Einbildung", sagte Hamas-Sprecher Sami Abu Suhri der AFP. "Wir sind an keiner Vereinbarung oder tatsächlichen Verhandlungen beteiligt, sondern erdulden das amerikanische Mandat."

Ägyptens Präsident Fattah al-Sisi setzte sich für die laufenden Verhandlungen ein, um "eine Vereinbarung zu erreichen, die die Gewalt stoppt". Wie sein Büro mitteilte, warnte er bei einem Besuch von Frankreichs Außenminister Stéphane Séjourné am Samstag vor einem "gefährlichen Zyklus der Instabilität" für den Nahen Osten.

Der jüngste Konflikt in der Region hat sich verschärft. Iran und die von Iran unterstützte Schiiten-Miliz Hisbollah haben Israel seit den Ermordungen des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran und des Hisbollah-Militärchefs Fuad Shukr in Beirut Ende Juli bedroht. Hamas und Iran machen Israel für beide Angriffe verantwortlich.

Als Reaktion auf die bevorstehende Eskalation hat die USA, Israels wichtigster Verbündeter, ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. Biden hatte gehofft, dass eine Waffenstillstandsvereinbarung im Gazastreifen Iran davon abhalten würde, Israel anzugreifen und damit eine weitere Eskalation in der Region zu verhindern.

Der Konflikt im Gazastreifen entbrannte aufgrund einer umfangreichen Attacke von Hamas auf Israel am 7. Oktober. Laut israelischen Berichten verloren 1.198 Menschen im Gazastreifen ihr Leben und 251 wurden entführt. Seitdem hat Israel umfangreiche Militäroperationen im Gazastreifen durchgeführt. Laut dem von Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium sollen bisher über 40.000 Menschen ums Leben gekommen sein, was jedoch nicht unabhängig bestätigt werden kann.

Meanwhile, clashes persisted both in the Gaza Strip and the Israeli-Lebanese border region. In the city of Gaza, Hamas' civil defense authority blamed Israel for an incident that claimed the lives of 15 members of a family. The Israeli army remained silent on this matter initially.

In southern Lebanon, ten people were killed in the Nabatijeh border region during an Israeli nighttime air strike, including a woman and her two children, as per official reports. The Israeli army claimed that it "struck a Hezbollah weapon storage" in the Nabatijeh region during the night.

Die USA, die an den Verhandlungen beteiligt sind, streben an, den vorgeschlagenen Kompromiss mit Israel und Hamas in Kairo zu festigen. Nach dem Besuch von Außenminister Blinken in Israel wird erwartet, dass er die unerschütterliche Unterstützung der USA für die Sicherheit Israels bekräftigt.

