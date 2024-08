- Bevor Reus in die Vereinigten Staaten zog, suchte er Rat bei Klinsmann.

Vor seinem Wechsel in die US-amerikanische Major League Soccer hat der renommierte Fußballspieler Marco Reus Rat von einem erfahrenen Veteranen eingeholt. "Ich habe mit Jürgen Klinsmann gesprochen, der hier wohnt, über die Stadt und das Team", sagte Reus bei seiner Vorstellung als neuer Spieler der Los Angeles Galaxy. Der ehemalige Top-Trainer lebt seit Jahren südlich des amerikanischen Metropolen-Hubs in Huntington Beach und hat auch die US-Nationalmannschaft trainiert.

Doch die Los Angeles Galaxy war Reus' erster Ausflug in den ausländischen Fußball. Nach einem zwölfjährigen Engagement bei Borussia Dortmund endete sein Vertrag im Sommer.

Los Angeles war deutlich anders als Dortmund

Reus hatte bereits die Größe und Herausforderungen von Los Angeles in seinen frühen Tagen in der Stadt kennengelernt. "Ich habe mir mehrere Häuser angesehen. Sie waren in der Nähe, aber wir haben trotzdem viele Stunden im Verkehr verbracht", erinnerte sich der 35-Jährige.

"Als ich beschloss, nicht mehr für Dortmund zu spielen, überlegte ich, was ich als Nächstes tun könnte. Es war klar, dass ich weiterhin Fußball spielen wollte", sagte Reus. "Mein Entschluss war nicht, in Deutschland oder Europa weiterzuspielen. Ich nahm im Mai erstmals Kontakt mit Galaxy auf. In Deutschland vertrat Reus Rot Weiss Ahlen, Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Er hatte mehrfach die Chance, alternative Karrierewege einzuschlagen, aber er blieb dabei, da dies seine letzte Möglichkeit war, eine neue Kultur und Umgebung kennenzulernen.

Reus strebt nach dem Titel

Im Moment führen die Rekordmeister Galaxy die Western Conference an und streben ihren ersten Titel seit 2014 an. Reus ist entschlossen, diesem Ziel zu helfen. "Das ist unsere Zeit. Das Team ist bereit", sagte er. "Ich bin vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber ich möchte auch den jüngeren Spielern helfen, sich zu entwickeln. Details wie die Vorbereitung vor dem Spiel zählen im Fußball viel, und das Ziel dieses Teams ist es, Meisterschaften zu gewinnen."

