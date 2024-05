Bette Midler deutet humorvoll an, dass Lindsay Lohans Beteiligung an ihrer Show "Bette" zu deren Untergang geführt haben könnte.

In einer Diskussion in David Duchovnys Podcast "Fail Better with David Duchovny" sprach Middler über ihre erfolglose CBS-Sitcom "Bette" aus dem Jahr 2000. Sie bezeichnete die Serie als "großen Fehler" und verriet, dass es "die falsche Motivation" war.

"Ich habe die Medienwelt des Fernsehens nicht verstanden", gab Middler gegenüber Duchovny zu. "Ich habe sie mir angesehen, sie geschätzt und sogar genossen, aber ich hatte keine Ahnung, was es braucht, um sie zu schaffen."

Sie war nicht nur unvorbereitet auf das Tempo und die Hierarchie der Serie, sondern auch auf die großen Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Pilotfilm. In der ursprünglichen Version sollte eine junge Lindsay Lohan Middlers Tochter spielen.

"Ich hatte keine Ahnung, dass sich die Dinge so ändern könnten", erklärte Middler. "Lindsay Lohan war für die Rolle meiner Tochter im Pilotfilm vorgesehen. Aber nach dem Pilotfilm entschied sie, dass sie nicht mehr dabei sein wollte oder dass sie andere Prioritäten hatte. Lindsay Lohan ist also nicht mehr Teil der Serie. Was nun?"

Dies hat laut Middler zu einem hohen Maß an Verwirrung geführt. Duchovny merkte an, dass es den Darstellern normalerweise nicht erlaubt ist, ein Projekt zu verlassen.

"Ich war mir dessen bewusst, aber wenn ich mir meiner Verantwortung bewusst gewesen wäre, aufzustehen und zu sagen: 'Das ist inakzeptabel, ich werde rechtliche Schritte einleiten', hätte ich das getan", sagte sie.

Middler erwähnte auch ihre Unzufriedenheit mit der Geschwindigkeit der Produktion. Sie erzählte von einem Auftritt in der Late-Night-Talkshow von David Letterman, bei dem sie nach dem Stand der Produktion gefragt wurde.

"Es ist das Schlimmste, was mir je in meinem Leben passiert ist", erinnerte sie sich an ihre Antwort.

Diese Antwort kam nicht gut an und führte zu ihrer Kündigung.

"Am nächsten Tag rief mich mein Anwalt um 9 Uhr morgens an und sagte mir: 'Sie sind gefeuert'", so Middler. "Ich war so froh, dass ich nicht mehr weiterfilmen musste."

CNN hat Lohans Vertreter um einen Kommentar gebeten.

Quelle: edition.cnn.com