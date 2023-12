Verkehr - Betrunkener Müllwagenfahrer verursacht Unfall auf Usedom

Ein betrunkener Müllwagenfahrer verursachte am Mittwoch in Carlsburg in der Nähe von Ancram einen Verkehrsunfall. Die Polizei teilte am Mittwochabend mit, dass der 36-jährige Fahrer des Müllwagens beim Abbiegen seitlich mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, aber weiterfuhr. Der unverletzte 63-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos folgte dem Müllwagen bis zum Lager eines Abfallentsorgungsunternehmens in Ancram und alarmierte die Polizei. Dort stellte die Polizei bei einem Alkoholtest fest, dass der Mann einen Blutalkoholspiegel von 2,17 Promille hatte. Die Klinik nahm daraufhin aus Protest Blutproben und entzog ihm den Führerschein.

Nachmittag

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de