Betrugsskandal bei Turnier in Ohio erschüttert die Angelwelt

Die vermeintlichen Gewinner von fast 29.000 Dollar bei einem Angelturnier in Ohio wurden am Freitag disqualifiziert, nachdem festgestellt worden war, dass ihre Fische mit Bleigewichten und Fischfilets gefüllt waren.

Jason Fischer, der Leiter des Lake Erie Walleye Trail-Turniers , erklärte gegenüber CNN, er sei sofort misstrauisch geworden, als die Fische eines Teams beim Wiegen in Cleveland fast doppelt so viel wogen wie erwartet.

Die Zander im Eimer sahen so aus, als sollten sie jeweils etwa 4 Pfund wiegen, aber das Gesamtgewicht deutete darauf hin, dass sie jeweils mindestens 7 Pfund wiegen müssten, sagte er.

"Ich dachte, das gibt's doch nicht", sagte er. "Ich konnte auch hören, wie die Menge murrte: 'Das gibt's doch nicht! "

"Ich fühlte den Fisch körperlich, ich konnte harte Gegenstände im Inneren des Fisches spüren", sagte er.

Der Moment, in dem Fischer den mutmaßlichen Betrug entdeckte, wurde in mehreren Videos dokumentiert, die inzwischen in den sozialen Medien verbreitet wurden. Sie zeigen Fischer, der von seinen Konkurrenten umringt ist, wie er den Fisch mit einem Messer aufschneidet und eine Bleikugel herauszieht, wie er sagt. Jacob Runyan, ein Mitglied des Zweierteams, das angeblich betrogen hat, sah in einem Video, das Fischer mit CNN teilte, schweigend zu.

"Wir haben Gewichte in Fisch", rief Fischer. Die Menge warf Runyan Beleidigungen an den Kopf.

"Du hast gerade alles verloren", hört man eine Person zu dem Angler sagen. Auf dem Video ist auch zu sehen, wie Fischer Runyan auffordert, zu gehen und die Menge auffordert, ihn nicht anzufassen.

Runyan und sein Teamkollege Chase Cominsky sollten ein Preisgeld von 28.760 Dollar gewinnen, so Fischer gegenüber CNN. Das Preisgeld für jedes von ihm veranstaltete Turnier stammt aus der Startgebühr, die jeder Angler für die Teilnahme bezahlt.

Fischer veranstaltet im Laufe des Jahres etwa acht Turniere, an denen Teilnehmer aus Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin teilnehmen, wie er sagte. Die Teilnehmer treten gegeneinander an, um zu sehen, wer das höchste Gesamtgewicht für einen Eimer mit fünf im Eriesee gefangenen Zander erreichen kann.

Weder Runyan noch Cominsky reagierten auf die Anfrage von CNN nach einem Kommentar.

Fischer sagte, die Turnierleitung stehe in Kontakt mit den örtlichen Behörden.

Stephanie O'Grady, Spezialistin für Medien und Öffentlichkeitsarbeit im Ohio Department of Natural Resources, sagte CNN, dass die Behörde am Freitag Beweise gesammelt habe und einen Bericht für die Staatsanwaltschaft von Cuyahoga County vorbereite.

"Da es sich um eine offene Untersuchung handelt, können wir zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben", schrieb sie in einer E-Mail an CNN.

Fischer war "absolut angewidert", als er den angeblichen Betrug entdeckte, sagte er. "Dies ist eine familiäre Atmosphäre", sagte er. "Wir alle sind stolz auf diesen Sport.

"Jeder opfert so viel", um Turniere auszurichten und an ihnen teilzunehmen, sagte er.

Die Organisation des Großereignisses nehme seiner Familie wertvolle Zeit weg, fügte er hinzu. "Ich kann nicht glauben, dass jemand sie nicht nur um Geld, sondern auch um ihre Familienzeit betrügt.

Fischer sagte, er kenne Runyan und Cominsky von anderen Turnieren und wies darauf hin, dass sie bereits mehrere Turniere gewonnen hätten.

Aber er sagte, dass sie in nächster Zeit nicht mehr am Lake Erie Walleye Trail Turnier teilnehmen werden.

"Sie würden niemals bei mir angeln können", sagte er.

Quelle: edition.cnn.com