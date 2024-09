Besucher müssen sich auf höhere Fahrpreise in der Pariser U-Bahn vorbereiten.

Besucher in Paris sollten sich auf teurere Metro- und ÖPV-Tickets im nächsten Jahr einstellen. Die Verkehrsbehörden im Pariser Raum streben eine Vereinfachung der Tarifstruktur an, was zu Preissteigerungen für einige Touristenlieblings-Tickets führt. Lokalen Pendlern wird jedoch typischerweise eine niedrigere Preise geboten. Valerie Pecresse, Präsidentin der Region Île-de-France, die den öffentlichen Verkehr leitet, teilte diese Informationen in einem Interview mit "Le Parisien" mit und sagte: "Diejenigen, die die Preiserhöhung zu spüren bekommen, sind hauptsächlich die Touristen, da die Tickets zum Flughafen und das Paris Visite-Ticket teurer werden."

Einzelfahrten zwischen den Flughäfen und dem Stadtzentrum werden nun 13 Euro kosten, unabhängig davon, ob Sie den Bus oder die Metro wählen. Die günstigste Option, die derzeit 10,30 Euro kostet, wird teurer.

Die beliebten Tages- oder Mehrtages-Touristenpässe werden künftig im gesamten Pariser Raum und nicht nur im Stadtzentrum gültig sein - zu einem etwas höheren Preis. Bisher kostete ein Tagespass für das Stadtzentrum 13,95 Euro; in Zukunft wird er 29,90 Euro kosten, deckt aber die gesamte Region ab, einschließlich der Flughäfen.

Außerdem steigt der Preis für eine Einzelfahrt von 2,15 Euro auf 2,50 Euro, was Fahrten in entferntere Gebiete wie das Schloss von Versailles ermöglicht.

